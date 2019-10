10 oct 2019

Compartir en google plus

Seamos sinceras, la vuelta a la rutina después del verano se está haciendo un poquito cuesta arriba y aún no logramos habituarnos a esos madrugones, que hacen que el rostro cansado nos acompañe durante todo el día. Y si hay algo que tenemos claro, es que no hay nada que pueda sustituir esas horas de sueño tan necesarias y básicas para conseguir lucir un rostro saludable y descansado por el día. Vale, sabemos que existen trucos caseros para reducir las ojeras, pero muchas veces necesitamos conseguirlo en muy poco tiempo y de una manera efectiva al cien por cien y para conseguirlo, entra en juego nuestro gran salvavidas: los correctores.

Ese producto de maquillaje que nosotras ya posicionamos como el más imprescindible y obligatorio en el neceser y que nos garantiza una buena cara al instante. Pero lo cierto, es que en el mercado actualmente existe una gran variedad de tipos de corrector y a veces dar con el más adecuado para nuestras necesidades, no es tan fácil. Así que, si este es tu caso, te recomendamos que fiches desde ya mismo el corrector del que no se separa la modelo Lucía Rivera y del que ella misma ha hablado en una de sus recientes publicaciones de Instagram:

"¡Amor a primera vista! Adoro este corrector de Studio Fix de MAC, me sigue el ritmo allá donde vaya y es capaz de borrar cualquier signo de cansancio. ¡Ya no me imagino mi vida sin él!", asegura la influencer en dicha publicación.

Y lo confesamos... Si algo adoramos de la modelo, además de sus looks, es que siempre tiene el rostro perfecto. Así que nos hemos ido directas a fichar este nuevo imprescindible beauty de la modelo y tenemos buenas noticias porque conseguir este corrector fluido Studio Fix 24 Hour Smooth Wear de MAC te costará 20,50 euros.





VER 11 FOTOS Los 12 mejores desmaquillantes de ojos para eliminar el maquillae waterproof

Además garantiza una cobertura media-alta y un acabado mate natural perfecto durante todo el día. Y lo mejor, es que podrás encontrar el tono que mejor se adapte a tu piel porque actualmente hay 33 tonos diferentes disponibles en la web.

Corrector fluido y ligero Studio Fix 24-HOUR Smooth Wear Concealer, 20,50 EUR. pinit MAC.

¿A qué esperas para dar con el tuyo?