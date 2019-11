6 nov 2019

No todos los pintalabios garantizan el resultado final que deseamos, ya sea por su color, por el efecto visual que crea en los labios o porque no permanece intacto todas las horas que querríamos. Con todos estos condicionantes la búsqueda del labial perfecto se hace aún más difícil, por eso siempre tenemos esa necesidad repentina de descubrir cuáles son los labiales imprescindibles de las famosas. Nos pasó esto cuando descubrimos el labial aterciopelado del que no se separa Nuria Roca y ahora, cuando veas la barra de labios mate a la que se ha apuntado Alex Rivière, te garantizamos que no vas a querer buscar más.





Esta vez se trata de un labial mate en un rosa oscuro empolvado y muy pigmentado, que la influencer ha compartido en Instagram stories y que ya forma parte de uno de sus productos beauty favoritos en el neceser.

Alex Rivière ha compartido en sus stories de Instagram uno de sus labiales favoritos. pinit Instagram.

Y lo que más nos ha gustado, es que su color rosa cálido queda bien con cualquier tono de piel. Además este tipo de tonalidades garantizan unos labios con un aspecto suave, aterciopelado, natural y a la vez muy sexy. Por eso no hemos dudado en fichar este nuevo labial de Le Rouge Deep Velvet en la web de Givenchy, para incorporarlo desde ya mismo a nuestro neceser de otoño.

Y después de encontrarlo disponible en la web de la firma nos ha gustado aún más ¿La razón? Su fórmula garantiza una duración de hasta 12 horas y no reseca los labios, gracias a que está enriquecida con extracto de manteca de mango silvestre. Una manteca vegetal con propiedades protectoras y reparadoras capaz de revitalizar los labios secos y dañados. Así que es una buena alternativa para que tus labios resistan perfectos durante todo el otoño e invierno.

Labial Alta Costura mate de Givenchy en el tono 14 Rose Boisé. pinit Givenchy.

Si como nosotras ya estás pensando en hacerte con él y en lucir unos labios perfectos como los de Alex Rivière, te encantará saber que su precio en la web es de 36,50 euros.

Una vez sea tuyo, te aconsejamos que lo apliques empezando en el centro y desplazándote hacia el exterior para conseguir un resultado de diez. ¿A qué esperas para probarlo?