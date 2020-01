17 ene 2020

Si existe una fecha en la que podemos permitirnos un exceso de romanticismo, esa es San Valentín. Tanto si tenemos pareja como si no, es un día en el que apetece sumarse a la corriente general de amor y que se trasluzca en nuestro look cierta disposición al menos a la ternura. Una buenísima forma de hacerlo es recurrir a sombras de ojos en distintos tonos de rosa, un maquillaje que nos favorece a todas (especialmente a las morenas y castañas) y que nos coloca inmediatamente en la longitud de onda adecuada para vivir a tope uno de los días más especiales del año. Además, las famosas están de nuestro lado: ya está ensayando maquillajes con paletas rosa ideales.

La modelo Lily Aldridge lleva una versión brillante del maquillaje rosa fantástica para la noche. pinit

En Ashley Graham vemos perfectamente lo fantástico que queda el total look rosa si tienes el pelo castaño y la piel morena. Lleva un look clásico que juega al monocromo: sombra de ojos, colorete y labios prácticamente con el mismo tono. Importante: que no exista ningún trazo fuerte (nada de negro) en el maquillaje. Por el contrario, el look de la modelo Lily Aldridge incluye eyeliner negro y, por encima, otra línea paralela rosa flúor. La idea de contrastar la densidad de ese trazo flúor con una sombra rosa clara irisada es genial.





Jenna Dewan lleva el maquillaje de San Valentín perfecto para el día: romántico pero natural. pinit

Jenna Dewan lleva el maquillaje perfecto para llevar durante el día sin cargar demasiado las tintas románticas. No aplica una gran masa de color sino una levísima sombra de color rosa claro que contrasta con una marcada máscara de pestañas. Eso sí: se permite el lujo de resaltar los labios con un tono bastante más marcado.

Nina Dobrev pinit

Nina Dobrev lleva el maquillaje en rosa clásico, el mismo que ha elegido Ashley Graham, pero en la versión que favorece a las pieles más blancas. En vez de tonos irisados, su maquillador ha elegido acabados mate y ha optado por delinear el párpado superior con lápiz negro y el inferior con un tono marrón. Además, ha marcado los labios con el mismo tono de rosa también en una versión cero gloss. Ni iluminador ni brillo rosa en los pómulos: mejor un ligerísimo tono melocotón.