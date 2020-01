20 ene 2020

Gracias a Instagram, por fin podemos ver no solo los maquillajes de las famosas, sino los que crean maquilladores amateur con tanto talento (a veces incluso más) que los profesionales. Su creatividad, innovación y precisión técnica brilla en las redes y hasta se contagia en sus seguidoras, muchas de ellas aficionadas a clonar sus diseños hasta el último milímetro. Problema: si no tienes mucho tiempo para ensayar o te quedas corta en habilidad, cada vez es más difícil poder presumir de un make up sofisticado. Aquí es donde entra el fantástico truco que le hemos visto a la actriz y cantante Olivia Rodrigo, una idea del maquillador Allan Avendaño que se sirve de un sencillo lápiz blanco y eyeliner.

Una variación del truco con lápiz blanco que proponen los maquilladores de Fenty. pinit

El objetivo de este truco es alcanzar cierta sofisticación de la manera más sencilla posible, de forma que las que no tenemos demasiada técnica podamos lucir un make up interesante. Para lograrlo, solo necesitas saber hacer un buen cat eye con eyeliner: el mínimo básico del maquillaje. Una vez lo tienes, con un lápiz blanco y un toque mínimo de color puedes lograr maravillas. Basta con que pintes una línea blanca de la mitad del párpado al final del rabillo del ojo. Para rematar, puedes recurrir a un pequeño pincel para delinear las pestañas del párpado inferior con un tercer color que elijas.





En Fenty, los maquilladores de Rihanna están proponiendo ideas de maquillaje que también recurren al poder de lo gráfico, dibujado gracias a su nuevo Flypencil Longwear Pencil Eyeliner. Con su punta triangular y su fórmula con gran densidad de pigmento, permite trazar fácilmente y con precisión líneas maestras. Por ejemplo, en color dorado a la manera tradicional del cat eye, o partida en dos: un punto de luz en el lacrimal y un rabillo extendido. Originalísima y facilísima.