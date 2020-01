23 ene 2020

Las redes sociales nos han traído muchas cosas nuevas, algunas buenas y otras malas. Entre las primeras está el avance en cuanto a la aceptación del acné –y de otros problemas de piel o defectillos que hace año estaban estigmatizados– en cuyo logro han tenido mucho que ver muchas de las personas que no han tenido miedo a mostrar su piel, tal y como es en Instagram, y han dejado de avergonzarse de tener alguna espinilla.

Es más, ya no hay que taparlas con capas y capas de maquillaje que lo único que hacen es empeorar el brote, sino que la industria cosmética ofrece solucionesingeniosas para disimular las imperfecciones. En septiembre de 2019 salieron al mercado unos parches para el acné en forma de estrella, que hacían mas llevadero (y divertido) el hecho de que te saliera una espinilla de última hora. Ahora, con el boom de las incrustaciones de strass o perlas en el rostro, hemos descubierto que estas también pueden servir para algo más que para conseguir un maquillaje de fantasía: disimular de una manera muy creativa las espinillas y los puntos negros.

La maquilladora americana Ana, conocida en Instagram como @nightmaring, ha mostrado en su perfil una imagen en la que disimula su acné colocando adornos de strass sobre su rostro. La instantánea viene acompañada de un texto positivo sobre el acné, en el que habla del estigma que aún hoy rodea a las personas que lo sufren.

Este es el look de maquillaje, con incrustaciones de strass para disimular el acné, que está dando de qué hablar en las redes sociales. pinit

Para crear el look Ana aplicó sobre su cara un primer específico para disimular los poros y así evitar extender maquillaje sobre él, y después colocó las minipriedrecitas de colores sobre su nariz, con ayuda de un poco de pegamento para pestañas. Aunque, si tú también quieres conseguir este look no es necesario que te compres los adornos y el pegamento por separado, ya que en Pull & Bear, Claires, Bershka o Stradivarius son algunas de las tiendas que venden pegatinas faciales de strass o perlas, muy fáciles de aplicar.