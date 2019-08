19 ago 2019

No todo en Euphoria es agridulce. La dura visión de la serie de HBO sobre cómo se comporta y se relaciona un adolescente en 2019, y su trama envuelta en sexo, alcohol, drogas y problemas mentales, se ve contrarrestada por una estética beauty seductora y atrayente a la que no pueden resistirse famosas como la presentadora Jameela Jamil que copió recientemente los ojos neón de Jules, una chica trans que está dispuesta a romper con todos los estereotipos. Una estética que se ha colado también en el make up de dos de las influencers más populares de Instagram: Gigi Vives y Dulceida.

Ambas han caído rendidas al look beauty de Maddy, el personaje interpretado por la actriz Alexa Demie. Un maquillaje que bebe del más puro estilo glam rock de los 70 y de iconos irreverentes como Twiggy o Brigitte Bardot.

¿La combinación? Mirada dramática y muy potente con colores vibrantes, eyeliners supremos, pestañas XXL, mucho brillo, tez natural y labios 100% nude.

Uno de los maquillaje de Maddy. pinit hbo

Dulceida se decantó por colocar una tira de brillantes sobre el eyeliner. "Son brillantitos de Claire's. He usado pegamento de pestañas (aunque el propio brillante ya lleva pegatina) y los he puesto uno a uno con pinzas", comenta Dulceida en la imagen. Un look muy rejuvenecedor perfecto para las noches de fiesta más especiales. En Amazon también encontrarás los brillantes en todos los colores.

Gigi Vives, por su parte, eligió el color rosa chicle como base de su sombra de ojos y lo acompañó con unos pequeños brillantes plateados repartidos sin orden desde la parte superior de la ceja hasta el contorno de los ojos, bordeando la mirada para centrar toda la atención en la mirada. La influencer lo lució en el Arenal Sound.

El maquillaje de Gigi Vives inspirado en Maddy, uno de los personajes de la serie de HBO Euphoria. pinit instagram stories

Saca tu neceser de maquillaje y experimenta estos looks en casa. ¡No pasarás desapercibida!

