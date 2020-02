4 feb 2020

Jennifer Lopez y Shakira hicieron historia el pasado fin de semana durante su actuación en la Super Bowl. Y, aunque el show duró menos de 15 minutos, la preparación les llevó meses de ensayos y de toma de decisiones como elegir el vestuario, el peinado y el maquillaje de ambas cantantes. JLo optó por un look beauty inspirado en las modelos de los años noventa –los maquillajes y peinados inspirados en los noventa están de moda-, como Linda Evangelista y Christy Turlington, a juego con su vestuario de Versace, con reminiscencias a la misma década.

Scott Barnes, su maquillador, confió en dos productos estrella: los polvos bronceadores Marc Jacobs O! Mega Bronzer Perfect Tan para contornear la frente, pómulos y mandíbula de la diva; el lápiz de ojos en gel Marc Jacobs Highliner , para definir sus ojos ahumados, y los polvos fijadores HD Loose Powder de Make Up For Ever, para evitar los brillos en la zona T. Además, el artista de maquillaje también usó las sombras de su propia paleta y, además, mezcló el bronceador con su famosa loción iluminadora, Body Bling, que aplicó sobre los brazos y el pecho de la también protagonista de la película Hustlers.

Una imponente melena hasta la cintura completaba el look beauty de la cantante. Su peluquero habitual, Chris Appelton, roció el tratamiento antihumedad Dream Coat de Color Wow antes de secarle el pelo para así mantener a raya la humedad de Miami. Después onduló todo el cabello con ayuda de un rizador. Y justo antes de que Jennifer subiera al escenario, Appleton cepilló su melena el cepillo Ultimate Finisher de Tangle Teezer, de medios a puntas para obtener un extra de volumen.

Jennifer desprendió glamour a raudales sin necesidad de usar cosméticos carísimos, sino que tanto su maquillaje como sus productos capilares están al alcance de cualquiera. Con ellos tú también podrás sentite como una auténtica diva.