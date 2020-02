5 feb 2020

Ya te adelantamos a finales del año pasado que Selena Gomez también iba a lanzar su propia marca de belleza durante 2020. Ahora ya es oficial que su línea, Rare Beauty, saldrá a la venta este verano y no solo será una simple colección de maquillaje, sino que contará con productos para el cuidado de la piel, del cabello, fragancias y otros cosméticos, para abarcar un estilo de vida completo.

“Rare Beauty no se trata de cómo te ven los demás, sino de cómo te ves a ti mismo”, ha compartido la cantante en su Instagram Live mientras anunciaba su nueva marca. “Quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros y que comencemos a abrazar nuestra propia singularidad. Lo que somos no se define por una foto, un me gusta o un comentario”.

En el video Selena revela que la línea de maquillaje, en la que ha estado trabajando durante los últimos dos años, estará disponible en exlusiva en Sephora. “Encontré a los socios correctos y al equipo adecuado: ahora hay 28 personas increíbles trabajando para la marca”, añade la intérprete de Love You to Love Me. Además, ella asegura que en el video del anuncio, grabado en la se de la firma, ella ya lleva sus productos de maquillaje: una barra de labios roja y una sombra de ojos brillante.

La cantante continua explicando en su publicación que este proyecto nació de su necesidad personal de concebir una marca que hablara a mujeres y niñas de una manera que inspire confianza e individualidad. “Mi objetivo era crear una marca con la que sentirse cómodo. Creo que la gente se siente presionada por encajar y parecerse a los demás y esa sensación puede llegar a aislarte”, asegura.

El nombre de su nuevo negocio, que coincide con el de su tercer álbum refleja el deseo de Selena de hacer que la línea sea inclusiva para todos. “No debemos parecernos a todos los demás, debemos parecernos a nosotros mismos ... y tú eres raro. Eres una belleza rara”, afirma. De hecho, con este mensaje anima a sus fans y fututos compradores de su marca a participar en el desarrollo y comercialización de la misma. “Necesito vuestra ayuda para construir la firma porque quiero que sea real: historias reales y personas reales en un lugar donde notéis que estáis en una comunidad y no sintáis la presión de tener que pareceros a otra cosa que no seas tú mismo", concluye.

Habrá que esperar hasta verano para poder adquirir los nuevos productos beauty de Selena -se venderán primero en Estados Unidos, Canadá y México; en 2021 darán el salto internacional–, pero mientras tanto podremos darnos de alta en la página web de la marca para recibir notificaciones de todas sus novedades o seguir su nueva cuenta de Instagram, que con menos de un día de vida ya tiene ¡más de un millón de seguidores!