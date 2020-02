28 feb 2020

Taylor Swift estrenó ayer su último videoclip, The Man, en el que el protagonista es un hombre, aunque no uno cualquiera, sino que se trata de la mismísima cantante caracterizada –aquí puedes ver el proceso de maquillaje convierte a Angelina Jolie en Maléfica- para parecer lo más masculina posible. Aunque no es hasta el final cuando los espectadores se dan cuenta del truco. Cuando la música se detiene aparecen los títulos de crédito en los que se muestran varias imágenes del proceso de caracterización de Taylor, para el que se han necesitado capas y capas de maquillaje y alguna que otra prótesis.

Después de varias horas sentada en el sillón de maquillaje, la cantante es totalmente otra persona: sus ojos azules han desaparecido gracias a unas lentillas de colores, su nariz y su mandíbula tienen un aspecto más masculino, las cejas están más espesas con ayuda de un aerógrafo e incluso muestra una barba de lo más realista.

La propia Taylor ha hablado en su cuenta de Twitter del equipo de maquillaje y caracterización de su nuevo trabajo. “Al lado de cada gran hombre (él) hay un equipo de creativos que han hecho que esto sucediera. Bill Corso y su increíble equipo y yo hemos trabajado juntos antes, cuando me transformó en un zombi... Pero convencer a una cantidad significativa de personas de que era yo era un hombre ha sido nuestro mayor logro”, ha tuiteado.

Bill Corso es el artista que hay destrás del espectacular cmabio de Tyalor en un hombre. pinit

Corso está especializado en efectos especiales y se ha llevado el Oscar por su caracterización de Nicole Kidman para la película Bomshell. Él mismo ha dado algo más de información sobre el proceso de transformación de Taylor en su cuenta de Instagram, donde ha dicho que no solo usó prótesis para ello, sino que también tuvo que ponerle a la cantante un traje muscular, para cambiar visualmente su complexión, estructuras faciales, barba, cejas y una peluca; para lo que necesitó que le ayudaran seis personas. Sin duda, el resultado es ¡espectacular!