24 mar 2020

Para algunas es el corrector de ojeras, por aquello de no asustar a nadie, mientras que para otras es el lápiz de labios, para poner una nota de color en el rostro. El caso es que por muy poco que te interese el mundo beauty, siempre hay algo sin lo que no sales de casa. Y aunque para algunas pueda parecer algo sin importancia, son muchas las que no pueden salir de casa sin el rímel. Ese artículo de tu neceser que cambia por completo tu mirada y hace que incluso sin nada más de maquillaje, te veas diferente.

A pesar de sus incuestionables cualidades para conseguir que nos veamos estupendas, la máscara de pestañas es ese producto beauty que o lo odias, o lo amas, o te preguntas para qué lo quieres. Porque las que tenemos las pestañas largas ya de fábrica, solo sentimos pereza cuando pensamos en alargar nuestras pestañas, tentando a la suerte para acabar con unos ojos panda.

Hasta que conocimos una de las máscaras de pestañas más vendidas del Amazon norteamericano, y nos preguntamos cómo habíamos sobrevivido hasta este momento sin esa fórmula que había separado, dado volumen y rizado las pestañas con un par de pasadas. Nuestro hallazgo no es otro que la máscara de Essence Lash Princess con efecto de pestañas falsas.

Con una sola pasada ya es posible ver cómo la longitud, de nuestras ya de por sí largas pestañas, crece y coge volumen, mientras el cepillo define cada pestaña sin grumos. Y cumple con lo que promete, un efecto de pestañas falsas perfectas para aquellas que no se conformas con unas pestañas largas.

La mejor noticia de este descubrimiento que amenaza con convertirse en un comodín de nuestro neceser es que hemos encontrado esta máscara de pestañas de Essence por 4,19 euros en Douglas. Un verdadero chollo que viene avalado por los hilos beauty de Reddit más exigentes y además es resistente al agua. ¿Qué más se puede pedir?