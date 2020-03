30 mar 2020

El tiempo extra que estamos pasando en casa por culpa del coronavirus nos está sirviendo para aportarle mimos extra tanto a nuestra piel como a nuestro cabello, a los que en estas semanas les hemos aplicado casi más mascarillas que en el último año entero. Sin embargo, también hemos aprovechado el confinamiento para dejar que nuestro rostro descanse del maquillaje que le solemos aplicar a diario. La maquilladora de la serie Euphoria, en cambio, anima a la gente en sus redes sociales a aprovechar la cuarentena para experimentar con nuevos (y alocados) looks.

Doniella Davy ha compartido en su cuenta de Instagram un el concepto que ha denominado “estilo libre de maquillaje”. En la publicación se puede ver a la actriz trans Hunter Schafer, protagonista de la serie junto a Zendaya Coleman, luciendo un maquillaje a base de lápiz de ojos blanco que parece una obra de arte abstracto. Y la maquilladora anima a sus seguidores a experimentar libremente con el maquillaje, a modo de terapia mientras tengamos que permanecer en nuestras casas.

“El año pasado recibí muchos mensajes de personas que no se atrevían a usar el maquillaje de una manera más creativa porque sentían que sus habilidades no son aptas. Entiendo que mucha gente se sienta intimidado con algunos looks de maquillaje, que requieren más destreza en la aplicación, por lo que tengo una sugerencia para atravesar esa barrera: estilo libre de maquillaje”, ha escrito Davy en su perfil.

La maquilladora considera que esta práctica puede ser terapéutica para mantener la mente ocupada durante esta etapa que estamos viviendo. Con ella conseguimos un eficaz 3x1: dejamos volar nuestra imaginación, estamos entretenidos un rato y tenemos material para subir selfies originales a nuestras redes sociales. ¿Te atreves a experimentar y dejar atrás las reglas clásicas del maquillaje?