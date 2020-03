23 mar 2020

Durante este tiempo que llevamos encerradas en casa por causa del coronavirus hemos aprendido cómo lavarnos e hidratarnos las manos adecuadamente, las veces que debemos limpiarnos la cara mientras estamos en casa, cómo proteger nuestra piel del rostro de la luz azul de las pantallas e incluso cómo hacernos un spa estilo corenao en nuestro propio baño. Después de toda esta información nuestra piel debería de estar casi mejor que cuando comenzó la cuarentena, pero ¿qué pasa con nuestro cabello? Igual que los expertos recomiendan no dejarse el pijama puesto durante todo el día y vestirse con ropa cómoda al despertar, no peinarse también queda terminantemente prohibido. No es necesario que te pases las planchas y las tenacillas a diario –tu pelo agradecerá descansar de las herramientas de calor– sino que basta con que te hagas un peinado sencillo y que lo adornes con un accesorio capilar que te haga verte guapa cada vez que te mires en el espejo.

Half bun desenfadado

¿Estás indecisa y no sabes si dejarte el pelo suelto o recogértelo? Esta es la opción perfecta para ti, ya que es cómoda pero no tienes que renunciar a dejar tu melena al aire. Tanto si lo llevas con el pelo liso, como ondulado o rizado, la clave está en el que recogido quede bien alto, pero no tirante – para ello tienes que ahuecar la parte de arriba del pelo con la ayuda de los dedos– y que dejes unos mechones delanteros sueltos.

Si buscas un peiando desenfadado, pero eficaz, toma nota de este efortless half bun de Brittany Sullivan. pinit

Coleta con un twist

La coleta es la opción más fácil y rápida de hacer. Sin embargo, optar por este look no significa que la debas llevar descuidada. Puedes lucirla baja y bien pulida, alta y rizada estilo años noventa o de altura media y ondulada. Si, además, le añades un pañuelo o una cinta a juego con tu ropa de estar por casa, te verás de lo más favorecida.

Añadir un un simple lazo, como el de Ashley Streiche, o un pañuelo, es un gesto perfecto para cambiar el aspecto de una simple coleta. pinit

Accesorios por doquier

El hecho de que no puedas salir a la calle no significa que no puedas ponerte los complementos para el pelo que tienes en el baño. Si tu pelo está limpio puedes llevarlo suelto y adornarlo con unas horquillas o pasador ; si el flequillo ya no está tan perfecto como te gusta, recógelo con ayuda de una cinta o una diadema, y si te toca lavarte la cabeza por la noche, prueba a taparla con un pañuelo durante el día.

Alexandra Pereira demuestra que una horquilla o pasador de pelo son suficientes para hacer un upgrade al peinado. pinit

Top knot con un plus

El moño alto ha demostrado que es una opción de lo más versátil; válida tanto para hacer deporte, ir al trabajo, estar en casa, como para cualquier acto social que requiera ir más arreglada. Si es tu recogido preferido, puedes tunear su aspecto a diario añadiendo unas horquillas o un coletero scrunchie que combinen con tu look.