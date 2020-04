28 abr 2020

El gato ha sido durante muchos años el animal dominante en el reino del maquillaje de ojos (cat eyes). Sin embargo, esta primavera el zorro con amenaza con arrebatarle el trono con ayuda de los foxy eyes. Lo mejor que tiene el maquillaje de ojos preferido de Bella Hadid y Kendall Jenner es que es capaz de abrir la mirada, a la vez que la hace parecer más rasgada, y sin necesidad de usar demasiados productos.

Inspirada por los ojos grandes y rasgados que caracterizan a los zorros, el objetivo de esta técnica de maquillaje es alargar y refrescar la mirada con ayuda de un delineador y unas pestañas bien depiladas y peinadas. Erin Parsons, la maquilladora que hay detrás de muchos look emblemáticos de Gigi Hadid ha decidido compartir en su cuenta de Instagram un tutorial en el que explica cómo conseguir este maquillaje de ojos imprescindible.

Aunque no lo creas, esta tendencia es más fácil de hacer de lo que piensas y, además, tan solo necesitas unos pocos productos de maquillaje: un delineador líquido negro, un lápiz de ojos blanco, un poco de agua micelar y un par bastoncitos para los oídos.

La maquilladora comienza dibujando un triángulo afilado en la zona interior de sus ojos con ayuda de HyperEasy Liquid Liner, de Maybelline NY. Pero no te preocupes si tú no tienes tanta maña como ella en el manejo del eyeliner, porque los bantoncillos y el agua micelar están para eliminar con ellos los trazos que no te hayan quedado como querías.

Después llega el momento de maquillar la zona del rabillo, donde el triángulo que se forma con el delineador está situado más bajo que el de los cat eyes, y también es más estrecho. Continúa repasando todas las líneas que has dibujado para perfeccionar su acabado, pero no rellenes de negro las formas que has creado con ellas. Por último coge un lápiz de ojos color blanco –si prefieres que el efecto sea algo más sutil, también puedes usar el beige– y rellena con él desde el triángulo del lagrimal al de rabillo, pasando por la línea de agua del ojo.

Aprovecha ahora que tienes tiempo extra para perfeccionar tu técnica de maquillaje y así lucirás unos foxy eyes perfectos en cuanto podamos salir a la calle. Eso sí, no olvides complementar tu look con unas cejas peinadas hacia arriba con la técnica del soap brow, ya que son el complemento esencial de este look de maquillaje.