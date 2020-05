19 may 2020

Eugenia Silva está aprovechando el confinamiento para sacar el máximo partido a las redes compartiendo son sus seguidores algunos de sus secretos 'beauty'. Desde el truco fácil para tener la piel lisa sin cremas ni maquillaje hasta los productos que usa para hacerse un masaje facial antiedad. Ahora ha querido enseñar a sus followers cómo aplicar el maquillaje sin usar brochas, un truco que ha aprendido de maquilladores profesionales, y cómo conseguir un look muy natural con el que parezca que no llevas maquillaje.

Video: Cómo elegir la base de maquillaje según tu tipo de piel

La modelo compartió un tutorial de maquillaje para el día a día muy natural que tenía como protagonista la manera de aplicar los productos. "Maquilladores famosísimos, por ejemplo Linda Cantello, utiliza sus dedos para aplicar el maquillaje, en vez de pinceles o brochas", comenzó explicando Eugenia, que confesó que ella también lo hace así porque le resulta mucho más fácil y rápido. Además aclaró el motivo por el que es mucho mejor seguir esta manera: "El calor de la yema de los dedos hace fusionar mejor el maquillaje cuando se pone en contacto con el rostro".

Eugenia primero se hidrata mucho la piel y después aplica una base muy ligerita: "Que sea casi crema con color. Además un truco muy bueno es mezclarla con tu crema hidratante para que no quede tan mate". La modelo dice ser partidaria de aplicar a continuación un tono de labios rosado muy cremoso con el dedo y dar unos toquecitos sutiles en el pómulo y la nariz con el mismo producto: "Que parezca que te ha dado un poco el sol". Después, usa un lápiz de ojos marrón y marca de manera ligera el final del párpado superior e inferior: "No la dibujo entera, si no como en puntitos y la extiendo con los dedos".

Por último añade una máscara de pestañas y un labial mate muy natural que aplica un poco por fuera de la línea natural del labio para conseguir ese efecto de "labios quemados como rojitos y así no hace falta usar perfilador". Un makeup que completa con un poco de gloss que añade a los labios y las mejillas. "Podéis usar vaselina o brillo de labios que tengáis en casa", comentó. Todo ello aplicado con los dedos, y la verdad es que tenemos que reconocer que nos encanta el resultado.