20 may 2020

El colorete es uno de los productos imprescindibles en el neceser de maquillaje. Tiene la capacidad de mejorar el aspecto de tu rostro con unos sencillos toques y hasta aplicado con los dedos como ha demostrado Eugenia Silva, puedes conseguir un ligero rubor que da una sensación de frescura perfecta. Sin embargo, a veces resulta complicado encontrar la tonalidad que mejor se adapta a tu color de piel, incluso tienes que usar uno diferente en verano cuando te pones más morena. ¿La solución? El colorete negro que venden en Primor por menos de tres euros.





Parece mentira, ¿verdad? Pues estamos hablando del colorete 'Bad Princess Charmed' de You Are The Princess, un producto que está realizado con pigmentos que reaccionan al ph de la piel y proporcionan un rubor a medida que sienta bien a todo el mundo. Es decir, se adapta a tu tonalidad convirtiéndose en el color que más te favorece gracias a su fórmula que estimula los melanocitos naturales de la dermis, es decir, las células responsables de la pigmentación de la piel. Además, si prefieres aumentar el rubor, puedes modularlo para controlar la intensidad, aplicándolo más veces si quieres potenciar el color.

Pero no solo eso, también es perfecto porque es un producto vegano y cruelty-free que no ha sido testado en animales. Además, su composición no incluye parabenos y en su formulación solo tiene ingredientes naturales. ¿Lo mejor? Su precio. Está disponible en Primor por 2,99 euros. Un precio muy asequible para un producto que es muy fácil de aplicar: con unos ligeros toquecitos para después esperar unos segundos a que suba el tono con un rubor jugoso y muy favorecedor. ¡Lo queremos!