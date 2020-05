20 may 2020

Muchos son los famosos que durante el confinamiento han jugado a ser peluqueros, aunque no a todos se les ha dado igual de bien… Mientras Chenoa, por ejemplo, se hizo un buen trasquilón en su melena, Bella Hadid, en cambio, se atrevió a cortarse el flequillo a ella misma y después también a su mejor amiga. Y otros como Jessica Alba o Bruce Willis han practicado incluso con cortándole el pelo a sus hijas.

La última en jugar a las profesiones ha sido Jessica. En el nuevo video que ha publicado en su canal de YouTube explica que lo que comenzó como una apaño en el pelo de su hija mayor, Honor, de 11 años, se convirtió en un improvisado salón de belleza al que también acudió a cortarse el pelo su hija Heaven. Su primogénita tenía que hacerse unas fotos para la orla del colegio y entonces la actriz decidió “cortarle las puntas y hacerle unas capas ligeras”.

Aunque la intérprete de Los 4 fantásticos no estuvo sola durante el proceso, sino que contó con ayuda, vía videollamada, de la peluquera Jen Atkin, quien la estuvo guiando durante todo el proceso. De hecho en el video puede oírse cómo la profesional del cabello le dice a Jessica: “Trata de no cortar demasiado desde el final. Alto, mantenlo en alto. Y vas a subir, subir, subir. Las tijeras deberían estar en ángulo hacia el otro lado, pero eres buena. Lo hiciste”.

Video: Jessica Alba se estrena como peluquera con su hija (y triunfa)

Después del corte vino el momento del peinado, donde Jessica primero secó la melena de su pequeña y después le dio forma con ayuda de un rizador de pelo. El resultado no puede ser más profesional –vamos a obviar que la actriz se hizo unos pequeños cortes en sus dedos durante el proceso–, aunque la protagonista ha sido la primera en admitir que el trabajo no fue nada fácil. “Me inclino ante los peluqueros”, dice ella. “Esto no ha sido nada fácil, especialmente con niñas impacientes que no se quedan quietas”, concluye.

Además, la protagonista de Sin City también usó varios productos cosméticos para hidratar e iluminar la piel de su hija, para que esta estuviera radiante en las fotos; instantáneas que también pueden verse en el video. Lo cierto es que Jessica se merece un sobresaliente como peluquera amateur, pero lo más importante es que el cambio de look cuenta con el beneplácito de su hija: “Mamá me ha hecho este corte que me gusta mucho porque tiene capas”.