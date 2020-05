29 may 2020

Unos pómulos envidiables, una piel perfecta, una mirada espectacular y unos labios rojos ideales. Seguro que lo quieres copiar todo de este look de maquillaje de Ester expósito, la nueva y flamante embajadora de YSL Beauty. Miguel Álvarez, maquillador oficial de YSL, es el artífice de esta maravilla que define como “sexy, elegante y muy cool”. No podemos estar más de acuerdo. Por eso le hemos pedido que nos explique paso a paso cómo se consigue.

“Lo primero que he hecho ha sido potenciar la piel. La he trabajado minuciosamente para sacar el máximo partido y luminosidad al rostro de Ester. Para sacar la luz desde el interior he utilizado el tratamiento hidratante Instant Ultra Moisture Glow, seguido de la base de maquillaje, Touche Eclat Le Teint para aportar luminosidad y uniformidad al rostro”, explica Miguel.

Couture Blush N 8 (48,80 €). Instant Ultra Moisture Glow (60,20 €). Touche Eclat Le Teint (52,70 €). Touche Eclat (36,35 €). Shimer Stick (49,75 €). Dessin Du Regard Waterproof (27,90 €). Todo de YSL Beauty.

Después ha marcado y potenciado sus rasgos con un toque de luz mágica mediante el mítico pincel Touche Eclat. “Ester lo adora dice que no puede vivir sin él”, asergura. Con él consigue “un contouring suave pero efectivo. Le de hado relieve a sus pómulos con Couture Blush Nº8 y le he puse sobre los pómulos un poco de Shimer Stick para crear creando un brillo extra con un toque metalizado”, añade.

A la mirada le ha dado profuncidad con un trazo fino de Dessin Du Regard Waterproof en tono negro “y una buena dosis de máscara de pestañas, insistiendo en las pestañas exteriores para rasgar y abrir aún más sus ojos, con Mascara Volume Effet Faux Cils, un imprescindible en mi maletín de experto maquillador”.

Máscara Volume Effet Faux Cils (36,65 €). Dessin Des Lèvres En Rojo (28,20 €). Rouge Pur Couture The Slim 21 (37,40 €). Todo de YSL Beauty.

Por último, Miguel ha definido las cejas de Ester en un tono natural y ha perfilado sus labios con Dessin Des Levres En Rojo. Para destacar la sonrisa ha elegido un clásico de YSL: Rouge Pur Couture The Slim 21, “el rojo por excelencia de YSL que ha hecho famoso la cantante Rosalía. El resultado del look es un maquillaje sencillo que realza y deja ver la belleza de Ester al completo. Pero, sobre todo, ha sido un placer trabajar con un rostro tan fresco, cool y mágico”, concluye.