4 jun 2020

Compartir en google plus

Es el secreto mejor guardado de las mujeres que, como Ashley Graham o Kylie Jenner, tienen el pelo castaño, los ojos color miel y la piel mediterránea: los tonos rosados estratégicamente situados permiten conseguir desde un efecto buena cara inmediato, a un look femenino y sexy espectacular. El único inconveniente del rosa es que no sienta bien a todo el mundo. De hecho, las que tenemos la piel más pálida, incluso tirando a demasiado blanca, corremos el peligro de caer en un look muñeca que debemos evitar a toda costa. Por suerte, con el verano a la puerta de la esquina y el bronceado ya calando en nuestra dermis, sí podemos apropiarnos del truco del rosa, con sombras de ojos incluso con efectos irisados. La piel morena lo aguanta (casi) todo.

Kylie Jenner lleva la sombra de ojos rosa que siempre favorece. pinit

Si Ashley Graham y Kylie Jenner, la reina del maquillaje millenial, coinciden en un maquillaje rosa es porque funciona y favorece, siempre y cuando sepamos dosificarlo. La manera en que ambas lo ponen en práctica supone una actualización perfectamente calculada de un 'make up' que sigue 'trending' temporada tras temporada. Una clave que no puede pasarnos inadvertida son los labios: imprescindible elegir un tono natural o marrón con brillo o mate que se funda con el colorete para que los ojos reclamen toda la atención.

En el diseño de maquillaje de Ashley Graham y Kylie Jenner, el rosa se reserva para la sombra de ojos, pero sin excesos. No se trata de evocar los años 80 sino de utilizarlo discretamente, solo en el párpado móvil. Graham recurre a un tono brillante y amarronado, mientras que Jenner elige un rosa más pigmentado. La guinda del 'make up' es un eyeliner especialmente marcado de la mitad del párpado al rabillo del ojo.Es prácticamente la única dificultad, y es mínima, que tiene el maquillaje. Nos lo vamos a poner en piloto automático para todo el verano.