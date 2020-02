4 feb 2020

Haces meses que las reglas del maquillaje han explosionado por completo. Colores, formas, geometrías, glitter... Hoy vale todo. Sin embargo, a muchas nos cuesta arriesgar y romper con lo aprendido, sobre todo después de años de prueba y error. A ver: no queremos volvernos locas de repente y maquillarnos totalmente fuera de un estilo ya adquirido. Pero, ¿por qué no atrevernos a cruzar algunos límites que tampoco son tan trascendentales? Uno de ellos es el del color, con restricciones muy presentes sobre todo para las morenas, que terminamos muchas veces limitadas a paletas de tonos naturales, marrones o, como mucho, rosas. Si seguimos la estela make up de Tessa Thompson constatamos algo fantástico: la sombra de ojos de colores intensos pueden quedarnos maravillosamente bien. Y el verde nos van fantástico.

Tenemos que quitárnoslo de la cabeza: tener el cabello oscuro y la tez más o menos dorada no tiene que limitar nada el uso del color. De hecho, en Tessa Thompson podemos comprobar que la intensidad le va perfecta a las pieles oscuras. Ese verde ligeramente bosque y de un acabado aterciopelado precioso funciona impresionantemente bien. Y no requiere de una técnica especial ni un trazo complicado: rodea todo el ojo de manera convencional. Encuentras ese tono en la “Party in Colours” Limited Edition 5 Couleurs de Dior. Es un sueño





En Tessa Thompson vemos más motivos para apostar por el color, sobre todo de cara a la primavera. En otro de los maquillajes de Alex Babsky, su maquillador de cabecera, vemos otro rasgo de intensidad que podemos clonar fácilmente: una sencilla línea naranja sobre la línea de las pestañas del párpado superior. De hecho, a continuación tenemos la prueba definitiva de lo fantástico que sienta el color sobre una piel oscura o bronceada: un make up años 80 con sombra azul, labios rosa fuerte y pómulos marcadísimos. ¿A que después de ver a Thompson apetece apostar un poco más por los colores intensos?