5 jun 2020

El maquillaje efecto buena cara es el más buscado y ansiado de la temporada. Y, aunque el objetivo es lucir un rostro fresco y saludable, cada maquillador (y también cada famosa e influencer) utiliza unos productos, tonalidades y tiene unos trucos diferentes para conseguirlos. Hoy te traemos los secretos de Patry Jordán, emprendedora y youtuber pionera de belleza y fitness, y Roberto Siguero, maquillador oficial de Lancôme España y responsable de formación de maquillaje, para conseguir este look tan deseado.

“Para que el look quede cuidado y transmita el efecto buena cara es fundamental haber preparado la piel adecuadamente antes, ya que si esta está en buen estado el maquillaje quedará luminoso y jugoso”, afirma Siguero. Para ello, nada como un sérum, que “puedes mezclarlo con el fondo de maquillaje para crear una base muy ligera”, recomienda el maquillador o “usar una gotita para refrescar el maquillaje a mitad de día”, tal y como dice Patry que hace .

Después toca aplicar la base de maquillaje. Mientras que a Patry le gusta hacerlo con brocha, Roberto le sugiere que lo haga con la yema de los dedos para así “trabajar y calentar el producto para que se asiente mejor sobre la piel y no se note” y también le aconseja “difuminar muy bien los contornos para que no haya marcas ni de textura ni de color, sobre todo en la zona de la mandíbula y el nacimiento del cabello”.

Luego llega el momento del corrector, con el que “conviene ser un poco tacaño: usar muy poca cantidad, empezar en el lagrimal con un pincel y llevarlo a golpecitos con la yema del dedo hasta donde tú consideras que te llega la ojera, pero no más allá”, aconseja el experto. Patry, por su parte añade un truco para disimular las bolsas: “No pongas nunca el corrector encima de las bolsas porque se verán más. Lo ideal es poner una línea de corrector justo debajo de ellas, donde el pliegue de piel hace una sombra. Y siempre en un tono más claro que la propia piel”.

Para conseguir un buen tono los polvos bronceadores y el colorete son básicos. “Como más favorecen los primeros es realizando con la brocha empapada previamente en ellos un número tres que comienza a mitad de la frente, baja por la sien hacia el pómulo y después p asa a la mandíbula. Es muy importante dejar zonas claras en el rostro que sean del mismo tono que tu escote, tus hombros…”, advierte Siguero. Una vez hecho esto, “usa un colorete rosa en el centro de las mejillas, la manzanita, que es la zona que sobresale cuando sonríes, y difumina un poco hacia la sien”, añade la influencer.

En los ojos no puede faltar una buena máscara. “Cambia mil la mirada. De hecho, cuando no llevo maquilladas las pestañas siempre me preguntan si no he dormido bien”, asegura Patry. “Para conseguir un volumen muy favorecedor, aplica el producto desde la raíz, en movimientos de zigzag, hacia la punta. Es la raíz donde se consigue el volumen”, recomienda él.

Por último toca sublimar ligeramente los labios. “Si busco un look natural no me los maquillo directamente con la barra, sino que mancho con ella la yema de los dedos y lo doy a toquecitos”, comparte la youtuber. Un último truco de profesional: “Con ese mismo sistema puedes poner también un toque de rojo en el centro de los pómulos, aunque previamente hayas aplicado colorete en polvo. La textura jugosa es perfecta para un look buena cara”.