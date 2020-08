3 ago 2020

Esta vez no vamos a hablar de los abdominales de Jennifer López y su entrenamiento de élite para conseguir el 'six pack' soñado. Ni de sus piernas y glúteos firmes y sin celulitis. Lo que nos ha llevado hasta aquí, de nuevo, ha sido su rostro liso y sin imperfecciones, una de las zonas que más sufre los signos de la edad a partir de los 50.

Y sí, aunque no lo parezca, JLO ha compartido un selfie sin maquillaje en Instagram a los 51 en el que aparece recién levantada, despeinada y sin una gota de pintura.

¿El resultado? Una cara lavada muy natural desvela que su estricta rutina de cuidados para parecer 20 años más joven funciona. Además, un poco de ojeras e hinchazón nos dice que no ha recurrido a ningún retoque. Por lo que no podemos dejar de alucinar con que la artista no tenga ni una sola arruga o línea de expresión más suave

"Good morning everyone!!! #MorningFace", ha escrito Jennifer López en la fotografía que ha conseguido ya más de dos millones de likes y comentarios como el de Paula Echevarría en el que deja claro que es una absoluta fan de los cuidados de la diva del Bronx: "Queen Morning Face".

Entre sus sercretos... seguir una dieta libre de alimentos ricos procesados, con azúcar o con grasas trans, utilizar crema solar a diario, desmaquillarse e hidratar a conciencia, no fumar, no beber alcohol ni cafeína... Y su truco antiedad que nos ha dejado algo impactadas. ¡Sigue leyendo para descubrirlo!