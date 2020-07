29 jul 2020

Jennifer Lopez acaba de cumplir 51 años. La verdad, nadie lo diría. De hecho, ultimamente parece que ha logrado darle marcha atrás al reloj, porque cada vez la vemos más joven. Es cierto: no se cansa de compartir en Instagram los vídeos de sus entrenamientos, con lo que tenemos muy presente que mantiene una rutina de entrenamientos físicos al alcance de muy pocas. Aún así, la juventud de su rostro y la silueta totalmente juvenil parece milagrosa. ¿Cuáles son los secretos antiedad que explican este milagro? Los ha ido contando en distintas entrevistas, y aquí los reunimos para que los consideres. Quizá no todos, pero más de uno y de dos sí que podemos poner en práctica... El último, además, te va a impactar.

Además de intensivas sesiones de 'fitness', el secreto del éxito de los trucos antiedad de Jennifer Lopez pasa por una condición indispensable: se han convertido en ejes rectores de su estilo de vida. Más que tareas a cumplir, son los vectores a partir de los cuales gira su rutina diaria. Por ejemplo: dormir más de ocho horas (mejor diez que nueve), no fumar ni tomar café o alcohol, y jamás saltarse un entrenamiento mañanero. Siempre con entrenador personal. En la cosmética, Jennifer Lopez destaca dos productos: el protector solar y los limpiadores con ácido glicólico. Son sus básicos.





Sin embargo, el truco antiedad que más te va a sorprender y que puedes poner en práctica desde ya tiene que ver con la autoafirmación. Todos los días, y no en una ocasión sino en dos o tres, Jennifer Lopez se dice a sí misma algo así: "Soy joven y no tengo edad". Es como darle una información a tu cerebro para que actúe en consecuencia. De hecho, la actriz cree que la edad es una cuestión mental, pero no se refiere a que no debe importarte porque no es importante, sino que el cerebro puede mantenerte joven. ¿Qué opinas? ¿Te lo crees?