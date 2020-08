10 ago 2020

Compartir en google plus

No fijarnos en el look no makeup de la influencer Apolline Thibault después de conocer algunos trucos de belleza de las francesas, como utilizar vinagre para acabar con el pelo graso o incluir este contorno de ojos antiedad en la rutina, habría sido un completo error. Porque con muy poco y en solo unos minutos, alcanzar el maquillaje parisino por excelencia es posible si sigues los pasos del tutorial publica en Instagram por la también fotógrafa e ilustradora.





VER 8 FOTOS Las cremas y cosméticos de farmacia más baratos que utilizan las famosas para restar años a su rostro

Su "Flawless Glowy Makeup" se traduce en una piel lisa y sin imperfecciones, visiblemente natural y muy jugosa, y de sensación ligera y fresca, ideal para no crear máscaras pesadas que acaben en desastre por las altas temperaturas y perfecto para llevarlo puesto todos los días ya que este maquillaje fácil solo te robará unos 5 minutos.

Con el cutis limpio y muy bien hidratado, Apolline empieza a aplicar una base iluminadora que aporta un aspecto saludable, pone buena cara al instante y lo disimula todo. En segundo lugar, utiliza un tratamiento fundente y traslúcido que funciona como primer para dar aún más luz a la piel e hidratarla por completo.

Después un toque de corrector para atenuar ojeras y bolsas, y perfeccionar la mirada con una sombra de ojos en lápiz para que quede muy suave. Además, hace uso de los beneficios del rizador de pestañas para después hacer un ligero repaso con la máscara. Para la boca, la francesa ha optado por un gloss brillante y voluminoso que aplica sobre los labios pero también sobre las mejillas. Sólo así consigue que la piel parezca auténtico terciopelo.

Además, todos los productos que utiliza son de la firma Laura Mercier, la favorita de Meghan Markle y otras royals para mantener su imagen más natural posible. Pero lo mejor de todo es que cada producto lo manipula con la yema de sus dedos sobre el rostro, y aunque muchos maquilladores profesionales no lo recomiendan, esta influencer ha demostrado que nuestras propias manos son el secreto de un look beauty 'je ne sais quoi' de altura.