26 ago 2020

El uso obligatorio de la mascarilla ha provocado que muchas mujeres prescindan del maquillaje de labios, enfatizando sus ojos. Pero si tú eres de las que no conciben salir de casa sin los labios coloreados, pero las fórmulas de larga duración te los dejan demasiado tirantes, aquí tienes unos trucos y consejos para que tu labial permanezca inalterable en tu boca durante horas ¡y sin marchar la mascarilla!

Lo fundamental es que apliques siempre antes de maquillar tu boca una prebase. Esta “ayuda a fijar las fórmulas labiales, incluso las que no son mate o de acabado tinta. Con este gesto no tendrás siquiera que renunciar los brillos por miedo a que manchen la mascarilla. Un secreto: los sueros fijadores de cejas y pestañas consiguen el mismo resultado”, comparte Eva Raya, cosmetóloga y cofundadora de Alice in Beautyland.

Lip Primer de Nyx Professional (6,90 €). Barra de labios Kiss Me de Alice en Beautyland (32 €). Lock-It Setting Powder de KVD Vegan Beauty (16,99 €, en Sephora). pinit

Después maquilla tus labios con el color y fórmula que más te guste y, al acabar no te olvides de besar un tisú para retirar el exceso de producto. Termina aplicando una capa muy fina de polvos sueltos sobre el color. “Estos absorben la humedad de la fórmula y matifican. Aplicarlos es sencillo: hazlo con la misma brocha de maquillaje, de manera sutil para cubrir como un velo. Y si ves que la boca se te queda algo polvorienta, frunce los labios un poco para eliminar el exceso de producto”, añade la experta.

Por último, es importante que elijas la mascarilla que sea más compatible con tu maquillaje de labios. “Las de tela transpiran menos y se pegan más a la cara, por lo que no son una buena elección, siempre sin entrar a valorar otros criterios. La mascarilla quirúrgica, por el contrario, queda suficientemente holgada al ir fijada a la nariz, por lo que es una buena opción para ir maquillada; al igual que también lo es la FFP2”, concluye Raya.