4 sep 2020

Compartir en google plus

No sabemos si ha sido el miedo a manchar la mascarilla (aquí te enseñamos a maquillarte los labios para evitar las manchas), el propósito de lucir un aspecto lo más saludable posible o las ganas de llevar desde ya la nueva tendencia de otoño en donde la base se muestra prácticamente imperceptible; pero lo cierto es que el maquillaje de aspecto natural es el que está triunfando en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, unido a unos peinados también relajados.

Maquillada por Armanai Beauty, Cate Blanchett luce un look fresco y rejuvenecedor. pinit

Cate Blanchett

Para la ceremonia de apertura y la proyección de Lacci Cate Blanchett ha vuelto a apostar por Armani para su look beauty. La naturalidad ha sido la máxima tanto de su cabello (un bob cuidadamente despeinado) como de su maquillaje. En este último destaca una piel fresca, saludable y sutilmente iluminada donde priman el nude.

Los tonos nude del maquillaje de rostro, labios y ojos de Ester Expósito contrastan con sus imponenetes pestañas. pinit

Ester Expósito

Maquillada por Alex Saint con productos de Charlotte Tilbury, Ester Expóxito luce un look muy limpio y elegante para su primera vez en el festival italiano. Inspirado en la colección Pillow Talk de la firma no podían faltar piel natural y luminosa, labios en tonos rosas empolvados y pestañas de infarto. Completa el look un maxicoleta baja y pulida.

Tilda Swinton ha elegido la gama cormática del melocotón tanto para su maquillaje como para su tinte de pelo. pinit

Tilda Swinton

No solo se ha llevado el León de Oro de Honor, sino que Tilda Swinton también ha sido de las famosas más aplaudidas por su original estilo. Fiel al pelo corto, el flequillo de su pixie es clave para lograr un peinado effortless que la actriz combina con un maquillaje de lo más sutil en tonos naturales, donde los tonos melocotón están tanto en rostro como en cabello.