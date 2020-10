6 oct 2020

Es cierto: ya estamos haciendo planes para Halloween. Aunque no tenemos muy claro si podrá haber o no reunión de disfrazadas, no queremos renunciar a la diversión de planera un disfraz y, sobre todo, ensayar un nuevo maquillaje. Lo tenemos clarísimo y, pase lo que pase, este año nos maquillamos, nos peinamos y nos vestimos, aunque solo podamos dejar constancia de nuestra maestría en Instagram. El objetivo es dar un paso adelante y superar los clásicos de la terrorífica fiesta de las calabazas para volcarnos en los nuevos mitos millennial. Efectivamente: este Halloween vamos de unicornio.

El unicornio más millennial de la selección es de Cosmic Daugthter. pinit

La maravilla de esta obsesión nuestra por los unicornios tiene un aliado nada sorprendente: Instagram. Gracias a las fans estadounidenses podemos observar muy de cerca la manera en la que plasman las señas de identidad del culto a los unicornios en sus peinados y maquillajes. Tenemos dos opciones a la hora de sumarnos a esta tendencia fantástica: optar por una versión cuqui del unicornio o llevárnoslo al territorio del terror y retratar un unicornio siniestro.

Una maravillosa composición de Nicole Concilio de un unicornio siniestro. pinit

La segunda decisión importante que tendremos que tomar para convertirnos en un unicornio de Halloween tiene que ver con el cuerno. Si nos maquillamos para quedarnos en casa y celebrar la fiesta en Instagram, podemos arriesgar con la técnica de pegado del cuerno, procurando siempre que sea extremadamente ligero. Tendremos que conseguir un pegamento especial para extender sobre la piel y pensar cómo lo vamos a customizar: con purpurina y piedras preciosas en la versión 'happy' o con sangre en la versión 'dark'.





Nos encanta este unicornio sangriento que cambia la sombra rosa por la roja. pinit

La verdad es que la versión que más nos convence, sobre todo si al final vas a salir de fiesta, es la del cuerno de unicornio que se sujeta con una diadema. En nuestra selección de fotos de inspiración puedes ver varias formas de camuflar la sujección del cuerno: desde teñir pelo y diadema con la misma purpurina (de un maravilloso gris en la primera foto, de la actriz Jenna Dewan), a adornarla con flores o coronas de bisutería.

Dusky Honey opta por un unicornio malva para sacarle partido a su pelo. pinit

Las dos versiones más luminosas del unicornio, la de Jenna Dewan y la de@cosmicdaughter, apuestan por un maquillaje poco complicado: una combinación de rosa, azul, plateado y mucha purpurina. Nos gusta mucho cómo Dewan ha solucionado la cuestión, central, del pelo: ha cubierto su melena morena con purpurina plateada y ha recurrido a un postizo en tonos plateados y morados. Como vemos en la foto de @duskyhoney, podemos pasarnos, y a lo loco, con el iluminador. Que brillen los pómulos y la frente como nunca.

Puede que el maquillaje de Aubrey Oday sea el más trabajado de todos los unicornios. . pinit

El último maquillaje que nos ha llamado muchísimo la atención es de @aubreyoday, una versión híbrida a medio camino entre el unicornio y una elfa. Está claro que la maquilladora cuenta con dos ventajas difíciles de igualar: la corona dorada con cuerno de unicornio incluido y una melena espectacular con una coloración pastel imposible de improvisar. Aún así, el diseño de maquillaje nos sigue pareciendo espectacular: la intensidad de las sombras azules y rosas es maravillosa y la iluminación de los pómulos con un degradado de blanco a rosa nos ha dejado impactadas. Un diez.