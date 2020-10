18 oct 2020

Es el deseo de cualquiera al que le apasione el mundo beauty: un maquillaje efecto no makeup que lo disimule todo y que se pueda aplicar a diario sin consecuencias. Y no nos referimos a la clásica BB Cream, hablamos del formato DD Cream (Daily Defense) que Eugenia Osborne ha incluido en su neceser y que se lo vamos a copiar ya mismo por todos sus beneficios.

Tras su cambio físico más radical, la hija de Bertín Osborne no deja de inspirarnos a través de su cuenta de Instagram con su rutina de ejercicios pero también con sus imprescindibles de belleza como este tratamiento con color del que te vamos a contar todo.

Video: Maquillaje efecto buena cara en 5 minutos

"Esta DD Cream es fundamental en mi rutina diaria, ya que me aporta ese efecto no makeup tan deseado. Lleva retinol, minimiza poros, iguala el tono, es hipoalergénica y está disponible en dos tonos distintos. Soy fan de su efecto buena cara sin necesidad de maquillarme y de la luz que da". Alguna de sus seguidoras no han dado crédito a los resultados y han querido saber si no llevaba nada más puesto en la piel. "No llevo nada más. Deja un tono dorado moreno súper bonito", ha escrito Eugenia.

La DD Cream Nude Skin Perfection de Atashi (27 euros en Amazon), a diferencia de las BB o las CC, está especialmente indicada para corregir y trabajar los primeros signos del envejecimiento a través de una corrección y una protección intensa.

Su fórmula con aceites biológicos de jojoba, retinol, células nativas de gardenia y minerales marinos hidrata, regenera, combate arrugas, atenúa manchas, minimiza poros, cubre las rojeces, aporta firmeza al cutis, deja una sensación de confort muy ligera y un rostro suave y luminoso. Además lleva SPF 15 para proteger a la piel de los rayos más dañinos del sol y de la polución.

Es ideal para todo tipo de pieles y para usarla de lunes a domingo. Eugenia lleva el tono medio pero también está disponible el intenso para rostros más bronceados. ¿Estamos ante la mejor compra beauty del otoño?