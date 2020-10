26 oct 2020

Entre las cremas favoritas de las expertas, la base de maquillaje ligera a la que son adictas las celebrities y el contorno de ojos antiedad más vendido entre las francesas, lo único que nos queda claro es que nuestra mejor inspiración de belleza está en el neceser de las famosas y de sus maquilladores profesionales de confianza. No solo porque nos descubren nuevos productos sino porque demuestran su efectividad en cada aparición pública.

Así, entre nuestros imprescindibles beauty vamos a añadir un corrector hidratante que tapa las ojeras y otras imperfecciones del rostro sin marcar las arrugas ni resecar la piel. Se llama UnCover-Up y es de RMS Beauty, la firma de maquillaje orgánico creada por la makeup artist de confianza de famosas como Gisele Bündchen, Irina Shayk o Miranda Kerr.

Video: Los productos de maquillaje favoritos de las famosas

Con su cosmética libre de sintéticos y toxinas, Rose Marie Swift ha conseguido crear productos que han conquistado en el mundo entero. La última en caer rendida a su corrector: Emma Watson, que se ha declarado fan tras utilizarlo. "Soy fan del modo en que este se funde con la piel para iluminar, reducir el tamaño de los poros y cubrir uniformemente cualquier imperfección", ha explicado la actriz a la revista In to the Gloss.

Y no nos extraña, su fórmula ultra hidratante contiene aceite de coco, de jojoba y de ricino entre otros ingredientes de nivel. Por lo que se puede aplicar tanto en las ojeras como en otras zonas de la cara para disimular granitos, rojeces o arrugas. Además ilumina y unifica el cutis de forma inmediata (Sí, es apto para usarlo como base de maquillaje). ¡Emma Watson lo utiliza por todo el rostro!: "Es una firma increíble y estoy obsesionada con ella. Utilizo a diario su corrector y sus polvos fijadores".

Su color favorito y el que mejor le funciona es el número 22, pero hay otros 16 disponibles para todos los tonos de piel. Consigue el tuyo en Sephora por 38,99 euros.