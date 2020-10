28 oct 2020

Tras su último cambio de look con el color tendencia del otoño, Amaia Salamanca está espectacular. La actriz sabe sacar partido a su melena con peinados tan rejuvenecedores como esta coleta alta efecto lifting, pero también a su rostro con maquillajes que no pasan desapercibidos.

Fiel al makeup de ojos muy marcados estilo foxy eyes y smoky eyes, hoy nos quedamos con el complemento y resolvemos la duda: ¿Cómo combinar una mirada felina para crear un look de belleza perfeccionador sin que resulte demasiado pesado?

Video: Cómo elegir el color del labial según tu tono de piel

La respuesta, en el último selfie de Amaia Salamanca: unos labios hidratados en rosa nude que pongan buena cara al instante sin sobresaltos. Una opción ideal para no cargar el rostro y conseguir una boca sexy y muy fácil de llevar (y de retocar) a pesar de la mascarilla.

Para copiar a Amaia solo necesitas incluir uno de estos cuatro labiales hidratantes y naturales con los que rematar este maquillaje tan deseado. Cuatro best seller que son los más vendidos de cada firma y que son pura tendencia ahora y siempre. Por no hablar de la versartilidad de su uso tanto en las ocasiones más especiales como en el día a día.

Nuestra primera opción, y la más asequible, es para la barra de labios Color Riche de la colección Accords Naturels de L'Oréal en el tono 'Velvet Rose Accord Natural'. Una barra de pigmentos suaves que deja los labios lisos, suaves, flexibles y protegidos. Seguimos con el clásico L’Absolu Rouge de Lancôme en el color 'Sensualité Drama', perfecto para el día y para la noche, su molécula redensificadora Pro-Xylane mantiene la piel lisa y sin imperfecciones.

1. barra de labios Color Riche de la colección Accords Naturels de L'Oréal. 2. L’Absolu Rouge de Lancôme. 3. The Slim Rouge Pur Couture en el tono de Yves Saint Laurent. 4. LaquerInk LipShine de Shiseido. pinit

Otra barra de labios que no decepciona es la The Slim Rouge Pur Couture en el tono de Yves Saint Laurent, un cosmético mate y de larga duración que es perfecto para todos los gustos. Y por último, el lujo y el confort asegurado en los labios: el labial líquido LaquerInk LipShine de Shiseido en el modelo Vinyl Nude 311, un nude que no deja los labios pegajosos ni secos. ¿Con cuál te quedas?