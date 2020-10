18 oct 2020

Qué sería de nosotras sin ninguna de nuestras referentes de belleza favoritas. Sin rodeos, Amaia Salamanca es una de ellas. Por su capacidad camaleónica para cambiar de look sin remordimientos, por saber elegir su color de pelo a tiempo y por dar con los peinados más fáciles, favorecedores y bonitos del momento.

Y aunque ya han pasado unos días, no dejamos de pensar en el que lució en su última aparición pública, uno de estilo royal que la Reina Letizia lo ha convertido en su seña de identidad en los últimos meses. ¿Todavía no lo has visto?

Video: Los cambios de look de Amaia Salamanca: del ice blond al rubio cálido

La actriz se ha convertido en la nueva embajadora de Codorníu y en protagonista del spot navideño de la firma 'Vivir para Celebrar'. Y no nos extraña. Amaia brilló más que las burbujas del mismísimo champagne con un mono beige de tirantes y un look beauty protagonizado por una coleta alta que pone buena cara y quita años al instante.

Todo beneficios en un hairstyle con efecto lifting al que recurren muchas famosas, como Elsa Pataky o Jennifer López (con extensiones), para rejuvenecer al instante. Lo mejor de todo es que se trata de un recogido con el que estarás lista en tan solo cinco minutos. El secreto es pulir lo máximo posible la raíz del cabello y sujetarla bien estirada y tirante. Automáticamente los pómulos cobran vida y los párpados caídos se levantan dejando una mirada rasgada muy bonita.

La coleta alta rejuvenecedora de Amaia Salamanca es pura inspiración. pinit

Y lo mejor de todo es que este peinado es apto también para las melenas onduladas y rizadas. De hecho, la mayoría de las famosas opta por hacer unas pequeñas ondas en las puntas para dar mayor movimiento y volumen. Además, es ideal para disimular la frente ancha si recurres a la tendencia baby hairs. ¡Ya no hay excusas!