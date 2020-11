11 nov 2020

El descubrimiento beauty de la semana viene de la mano de Paula Echevarría. La actriz, que se ha vuelto experta en dar consejos de bellezas para embarazadas, ha descubierto la nueva línea de maquillaje que acaba de lanzar Cocunat y ya tiene producto favorito. Y a pesar de que las famosas son adictas a esta base de maquillaje que lo disimula todo, Paula prefiere una con un efecto mucho más natural que ofrece la sensación de que no llevas maquillaje. ¡Y nosotras estamos deseando probarla!

Paula habla de la línea C.NoMakeUp, una colección de maquillaje formada por productos super fáciles de usar como un colorete en crema o una mascara de pestañas, entre otros, perfecta para las que no se maquillan o para las que no les gusta mucho que se les note el maquillaje. ¿Lo mejor? Que te permite estar lista y con un efecto buena cara muy natural en solo 5 minutos de reloj. Además, llevan ácido hialurónico, que trata los signos de la edad, e ingredientes naturales que hidratan y cuidan la piel. Y todo 100% natural, sin tóxicos, cruelty free y sostenible.

"Ya sabéis que a mi no me gusta mucho eso de que se me note mucho el maquillaje, siempre ando a la búsqueda de productos que me dejen buena cara sin que se noten", comenzó hablando Paula sobre las sensaciones que le habían dejado esta nueva línea, de la que ya tiene un claro favorito. "Es una base de maquillaje que tiene un efecto final que no os podéis imaginar lo bonito y natural que queda y además, es que si un día vas con prisa y no te echas tu hidratante habitual debajo no pasa nada porque ya es una base de tratamiento", confesó.

Y es que la actriz ha quedado maravillada con el resultado que deja: "Es que además de dejarte buena cara te está tratando la piel y te está hidratando. Me gusta mucho". La Beauty Base de Cocunat tiene o mejor de una BB Cream y una base de maquillaje, es de cobertura media y larga duración y cuidará tu piel con 5 efectos: ilumina, hidrata, unifica, antiedad y segunda piel. Cuesta 31,95 euros y está disponible en 14 tonos. ¡Maravilla!