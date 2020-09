24 sep 2020

Compartir en google plus

Ayer Paula Echevarría nos sorprendía a todos anunciando en su cuenta de Instagram que está embarazada. Las redes sociales echan humo con la noticia desde hace unas horas y nosotras nos preguntamos si la actriz ya habrá cambiado su rutina de belleza para comenzar a aportar a su piel los mimos específicos que requiere durante la gestación. Todos sabemos que ella no solo es muy constante, sino que también le encanta probar nuevos cosméticos para recomendar a sus fans los que más le gustan (aquí puedes ver sus últimos descubrimientos beauty).

“Mi madre ha sido una profesora de belleza impresionante. Me enseñó desde muy pequeña a cuidarme la piel sin que me dé pereza; algo que he intentado inculcar en mi hija Daniela”, nos cuenta. En este momento le toca seguir aplicándose cremas y demás cosméticos a diario, como hasta ahora pero, además, tendrá que introducir algún cosmético específico para embarazadas.

La protagonista de Velvet confesó en su blog que las cremas que usó durante su primer embarazo fueron Isdin Antiestrías Plus, por las mañanas, y que por las noches se untaba de aceite de rosa de mosqueta puro, que compraba en la farmacia. Además, ella no concibe salir de la ducha y no echarse crema hidratante, por lo que parte del trabajo ya lo tiene prácticamente hecho. Y también le encantan los aceites corporales, como Radiance Body Oil de Fresly Cosmetics, que proporciona “un brillo alucinante” a la piel, la nutre y repara, reduce la celulitis y mejora la apariencia tanto de estrías como de cicatrices, y Oil 910 de Glo, que Paula lo aplica con “un masaje desde los pies hacia arriba. A veces lo aplico de noche por su efecto drenante y anticelulítico”.

Glow Edition Body Oil de Freshly Cosmetics (29 €). Aniestrías Woman de Isdin (29 €). Aceite Anticelulítico Natural Oil 910 Body Sculptor de Glo (59 €). pinit

Y como Paula es muy metódica es su ritual de cuidados, la limpieza y la hidratación diaria también estarán más que presentes en los próximos meses. “En total uso cinco productos por la mañana y cinco por la noche: una limpiadora, un tónico, un sérum, una hidratante y un contorno de ojos. La limpiadora y el tónico son los mismos. Solo cambia el tipo de crema, sérum y contorno, que de día son hidratantes y de noche, antiedad. Y para los días que esté más cansada por su embarazo están las toallitas desmaquillantes de Neutrogena (también son las preferidas de Kim Kardashian). “No dejan la cara tirante ni acartonada, al revés, se queda perfectamente hidratada. Lo malo es que se venden en Estados Unidos y aprovecho cada vez que mis amigos viajan allí para pedirles que me las traigan”, confiesa.

Seguro que durante estos próximo meses también agrega referencias cosméticas lo más naturales posibles, que son las más adecudas para las mujeres embarazadas. Y fijo que tampoco falta el truco casero de belleza que no le ha fallado nunca: la mascarilla de nata y plátano. “Mi madre iba siempre por casa con mascarillas puestas que se había hecho ella misma y esta en concreto me daba mucho asco que te mueres. Pero parece que funciona, ya que mi madre ya tiene una edad y tiene una piel maravillosa”, declara.





VER 7 FOTOS 7 mascarillas faciales que te ponen buena cara en menos de 3 minutos

En cuanto al maquillaje, imprescindible para lucir buena cara, sobre todo cuando no se descansa adecuadamente, sus básicos son: “una crema con color, que unifica el tono de la piel y disimula las rojeces, pero no notas que llevas maquillaje; un corrector de ojeras porque soy muy ojerosa y es lo que más necesito, una máscara de pestañas que abra la mirada, y un bálsamo de labios”, nos cuenta la también influencer.