El código de color ha sido siempre una de las claves más difíciles de actualizar en la moda. A veces funciona conjuntar los accesorios, a veces resulta en un look totalmente pasado de moda. Por suerte, esta temporada la tendencia de moda insiste en un efecto que nos apasiona: el 'color block'. Looks monocromáticos o muy centrados en una gama de los pies a cabeza. O incluso prendas de colores vivísimos que nos aporten un 'shock' de color. Dentro de esta tendencia, conjuntar el labial con el color del look es una decisión para la victoria. El truco más sencillo, práctico y efectivo del invierno. Y tenemos la prueba en varios tonos, empezando por el rojo.

Imposible no responder al color rojo de este cárdigan con un labial del mismo tono. pinit

Si tienes un cárdigan, un jersey o una chaqueta de color rojo, no dejes de aprovechar la ocasión de conjuntarlo con un labial del mismo color: el efecto es brutalmente bonito. Disponemos de pocos trucos como este: un simple gesto cosmético que elevan instantáneamente una prenda básica, cualquier sudadera, camiseta o chaqueta de punto, al terreno de la sofisticación.





Está claro: el pintalabios rojo siempre va a ser un aliado efectivo cuando se trata de conjuntar con un look rojo. Con otro tipo de intensidad, todas las gamas del rosa producen el mismo giro hacia la sofisticación, incluso en un look deportivo. El estilismo de mallas, top y plumífero en la gama del rosa que lleva, de nuevo, Rocky Barnes resulta mucho más interesante gracias a un maquillaje de labios perfectamente conjuntado. Queda impresionante.

Otro labial absolutamente disruptivo: el más oscuro, en todas las gamas del azul noche, morado y negro. Es posible llevarlo sin caer en la trampa del disfraz gótico si realizamos un cuidadoso trabajo de conjunción con el look. Aquí, una sencilla camiseta gris oscura permite introducir el negro con la dosis de contemporaneidad adecuada.

Otro color imposible que, como mucho, puede aparecer en nuestro estuche cosmético en verano. Se trata del rosa en su versión más chicle que, como vemos en este look de Emili Sindlev, resulta perfecto acompañado de un cisne en el mismo tono. Se trata de buscar los cómplices adecuados para colores que, de otra manera, quizá no llevaríamos jamás. El truco funciona, y a la perfección.