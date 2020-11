19 nov 2020

La verdad es que Chris Appleton, el estilista de cabecera de JenniferLopez y Kim Kardashian, lo tiene extremadamente difícil. Tiene en sus manos los looks de dos de las mujeres más influyentes del planeta y se las ve y se las desea para idear peinados en tendencia, favorecedores y que no tengan nada que ver para cada una. No siempre lo consigue, claro, y solo hay que inspeccionar su perfil de Instagram para comprobar que, en muchas fotos, Lopez y Kardashian podrían ser hermanas. Qué digo hermanas: casi casi gemelas. No ayudan los tratamientos de estética facial que van uniformando las facciones de las famosas: la similitud de ojos rasgados, pómulos altos y labios voluminizados. La verdad es que en muchos 'selfies' parecen clónicas. Solo existe un estilo en el que JLo reina sola: las melenas rizadas.

Por suerte, Chris Appleton ha encontrado una estrategia para diferenciar al máximo la imagen de Jennifer Lopez de la de Kim Kardashian y otras clientas con estilo similar: inspirarse en una mujer con la misma energía que JLo y que difícilmente podría encajar en el universo estético de las influencers. Se trata de Tina Turner, una diosa del pop rock de los 80 que conecta a la perfección con el arranque latino de 'Jenny from the block'. Pocas son capaces de glamourizar su melena leonina y dominarla hasta convertirla en el look más original y chic de Instagram.

La pericia de Chris Appleton es fundamental a la hora de actualizar el look salvaje de Tina Turner. Donde la cantante de 'Private dancer' lucía rizo eléctrico, disparado y caramelizado, Jennifer Lopez opta por un rizo más dulce, entero y chocolateado. Sin embargo, Chris Appleton se ha atrevido a fotografiarla con un 'shag' despeinado y soleado que es puro rock'n'roll. Parece una versión siglo XXI de una Tina Turner para la era de Instagram. Sencillamente, la mejor.