18 nov 2020

Las fanas de 'Sexo en Nueva York' y 'Gossip Girl' esperaban como agua de mayo la llegada de 'Emily in Paris', serie que es un híbrido de las dos anteriores. Tal ha sido su éxito desde que se estrenó que Lilly Collins, la actriz que protagoniza la producción de Netflix, ha puesto de moda las boinas y tips de belleza como el maquillaje natural favorito de las francesas. Un look del que destacamos sin duda los labios rojos -ficha la guía definitiva para lucir este labial con estilo- y del que hemos descubierto qué pintalabios lució para una de las escenas más icónicas.

Si tú también has devorado los capítulos de la primera temporada, sabrás que una de las escenas más importantes de la serie es una que transcurre en la Ópera Garniers. Y si no, tranquila, prometemos no hacer spoilers. Para dicho momento, Lilly Collins acompaña su imponente look con un vestido negro muy elegante y una original diadema, con unos potentes labios rojos que dan ese toque atrevido, pero muy sofisticado al que es ya uno de los mejores estilismos de la serie.

Según ha confesado Aurelie Payen, maquilladora de Lily Collins en la serie, la protagonista lleva el mítico labial en crema Cream lip Stain de Sephora Collection. Y en concreto luce el tono 01 Always Red que también tiene es francés y chic. La gama Cream Lip Stain es un bestseller desde su lanzamiento por su acabado mate, aspecto aterciopelado, color intenso y fijación extrema. Y lo mejor es que está enriquecido con aceite de aguacate y ofrece confort, sin perder color ni duración. Por tan solo 12,99 euros -puedes comprarlo aquí- tú también puedes triunfar como Emily.