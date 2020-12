10 dic 2020

La revolución que han sufrido en los últimos años las normas sociales relativas al maquillaje ha sido brutal. Hasta hace nada, las mujeres no podíamos salirnos de unos márgenes muy concretos a la hora de recurrir al maquillaje en horario de oficina. La etiqueta estaba meridianamente clara: si una profesional ambicionaba con progresar en su carrera, debía perfeccionar el maquillaje discreto pero trabajado de las triunfadoras: piel impoluta, ojos discretamente marcados, sombras suaves y labios conscientemente discretos (nada de gloss ni rojos: mejor recurrir a toda la gama de marrones). Ni más, ni menos. Por suerte, en los últimos años se han abierto muchas posibilidades de variación, sobre todo en aquellas industrias más en contacto con la imagen y las tendencias.

El consejo está claro: si aspiras a trabajar en un sector tradicional o conservador, la regla de la aparente naturalidad y la discreción sigue mandando. Procura lucir una piel descansada, echa mano de alguna ampolla flash y no cargues el maquillaje (olvídate de los labios marcados y, por descontado, del 'lipstick' rojo). Imposible prescindir de él: aunque lo último que quieres comunicar es sexy, se suele penalizar que no se respeten las viejas reglas del género y la feminidad estándar. En otras palabras: no serás bien puntuada si te decides por la neutralidad o por un look cara lavada como si fueras un hombre. Recuerda que no se trata de maquillarte para que te conozcan, sino para que te contraten. Aquí, lo de menos son tus gustos personales.

Si por el contrario aspiras a trabajar en una empresa con más apertura a la innovación, la estrategia de maquillaje resulta importantísima. Aparecer con una piel impecable y fresca sin gota de maquillaje (o que parezca que no llevas maquillaje) puede ser un punto a tu favor en sectores muy jóvenes e innovadores. Demuestra una confianza notable y cierta simpatía con las nuevas expresiones del género. Sin embargo, un maquillaje muy femenino, incluso con unos labios discretamente rojos, también puede ser interpretado como síntoma de dinamismo y alegría, cualidades cada vez más valoradas en determinadas empresas. Lo que no suele funcionar jamás son las innovaciones o los maquillajes muy de tendencia. Esos mejor los dejas para el fin de semana.