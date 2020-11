30 nov 2020

Cosas que envidiamos de las famosas e influencers en Instagram: casas, looks, mascotas... Pero, sobre todo, su piel perfecta. Aunque vayan perfectamente maquilladas y no podamos saber realmente la calidad de su cutis, mataríamos por esos acabados de terciopelo. Nos los explicamos, claro, con imprescindibles cosméticos de primera fila y la mano experta en inalcanzable de los 'make up artists' más deseados del planeta. Y, por eso, desistimos de perseguirlos. Error. Ni necesitamos gastarnos muchísimo dinero en productos ni hace falta hacer un master para lograr una piel deslumbrante con maquilllaje. De hecho, lo que necesitamos sí o sí es un extra de atención en la preparación de la piel.

Si aún no lo sabes, tenlo muy en cuenta: la limpieza y la hidratación de la piel es el paso previo al maquillaje imprescindible a la hora de lograr un efecto piel perfecta. Esta tiene que estar escrupulosamente exfoliada, limpia e hidratada al máximo, porque si no lo está la piel absorberá la humedad de la base y esta se agrietará. Un truco: usar una mascarilla facial con ácido hialurónico para una hidratación profunda. Más precauciones: no elegir una hidratante acuosa y una base oleosa, pues no se funden bien. Y mejor que sea cubriente, porque así evitamos recargar el maquillaje con capas.





La técnica para fundir adecuadamente el corrector y la base de maquillaje jamás recurre a extender el producto como su fuera una crema: se trata de lograr que ambas capas sean una mediante pequeños toques, preferentemente con una esponja. Puede que tardes un poco más, pero lograrás integrar el maquillaje con la piel, hasta conseguir que sean uno. En este momento ya deberías sentir el efecto aterciopelado y unificado del maquillaje piel perfecta. De ahí que los pasos siguientes sean minimalistas: máscara de pestañas, un poco de iluminador, rubor en los pómulos y poco más. Un spray fijador te permitirá conservar el resultado durante horas.