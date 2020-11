18 nov 2020

Muy pocas mujeres sobre la faz de la tierra pueden ganar en estilo a la mismísima Victoria Beckham. La diseñadora no deja de sorprendernos en su terreno con prendas como este vestido negro midi con un escote super original y favorecedor, pero también con pequeños tips beauty que nos desvelan cuál es el color de uñas más rejuvenecedor del otoño y otros trucos de maquillaje como el que utiliza siempre para conseguir unos labios más gruesos sin que se note.

Pero lo que verdaderamente nos interesa hoy, es la forma fácil en la que la ex cantante recrea un corte de pelo bob rejuvenecedor sin pasar por la peluquería. Un pequeño cambio de look con un sencillo gesto que acompaña a la perfección con sus jerséis de cuello cisne. Tan sencillo que no tiene nada que ver con otros peinados naturales y fáciles como la coleta y la trenza de la Reina Letizia y la infanta Sofía.

Video: Peinados fáciles para pelo corto tipo bob

Victoria Beckham consigue un falso bob de forma intencionada cada vez que introduce su melena dentro de sus prendas de punto favoritas. Después saca ligeramente algunos mechones para crear esa forma abombada del bob más clásico. Un truco fácil que sienta de maravilla y nos inspira a jugar con nuestro pelo sin grandes cambios (aunque te decimos desde ya que los cortes de pelo que van a triunfar en 2021 son demasiado irresistibles).

Pero volviendo al bob, la diseñadora no ha descubierto nada. Solo ha recreado un hairstyle que es pura tendencia y que Chanel lo ha elevado a la cima en su último desfile pero en versión coleta baja que quita años y que arregla mogollón en menos de 5 minutos. Beckham también lo ha incluido en algunos de los looks de su colección y el resultado nos encanta. ¡Hora de probarlo en casa!