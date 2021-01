16 ene 2021

Hace unos días, fichábamos el eyeliner gráfico que lucía Andrea Duro y nos enamorábamos de él. Sin embargo, si te parece demasiado difícil de copiar y buscas algo más sencillo, pero igual de original para innovar en tus loks de maquillaje, tranquila, tenemos otra opción para ti. Es tan fácil de hacer como este que levanta los ojos de Jennifer Lopez, y solo necesitas dos lápiz de ojos de colores diferentes. ¡Toma nota!

Video: Eyeliner perfecto: el truco de profesional para conseguirlo

Si ya has conseguido aprender a hacer el eyeliner sin morir en el intento, pero buscas ideas originales para ir un poco más allá, este tutorial te interesa. Para recrearlo únicamente necesitas un eyeliner tipo rotulador en color negro con la punta muy fina como son estos que proponemos desde la redacción. El Epic Ink Liner ultra pigmentado y waterproof de Nyx (9,90 euros), el Cuki Cat Eyeliner Stamp de You Are The Princess de ultraprecisión (2,99 euros) y el The Feline Flick de Charlotte Tilbury, de larga duración y resistente al agua.

Solo tienes que hacer el delinado de los ojos alargando la punto hacia la sien tipo cat eye con uno de estos rotuladores. En definitiva, un eyeliner normal que luego irá complemento con uno superior que harás en un color diferente. En el tutorial que enseña H&M proponen uno en tono granate, pero puedes usar el color que a ti más te guste.

Traza una línea con la misma forma encima del delineado negro con el nuevo color que puedes encontrar en varias firmas como estas. En Fenty Beauty puedes hacerte el Vivid Liquid Eyeliner Trio, un pack de tres colores (16 euros). Kiko tiene disponibles unos metalizados como el Super Colour Eyeliner resistente al agua y con glitter (3,50 euros). Y en Wibo está el Doll Glitter Eyeliner,(4,49 euros) en color rosa y con purpurina. ¿Te atreves?