18 nov 2020

El eyeliner ha vuelto con fuerza este otoño y va a ser una de las tendencias de maquillaje más vistas del invierno 2020/2021 ahora que la mascarilla sigue dejando todo el protagonismo a la mirada.

Los looks no makeup han quedado atrás con el verano y es el momento de aprender a potenciar el maquillaje de ojos con una técnica rompedora que no pasa desapercibida y que adoran las famosas como Úrsula Corberó o Blanca Suárez. No hablamos del floating eyeliner ni del eyeliner alado, sino del delineado conectado o lo que es lo mismo en palabras del makeup artist Iván Gómez, "el cat eye" actualizado que sienta de maravilla en todos los tamaños de ojos y con el que se puede jugar de forma infinita para sacar un mejor partido a cada tipo de facción.

Video: 9 formas de incluir el azul en tu maquillaje

"La técnica del delineado conectado consiste en hacer un delineado clásico en el párpado superior con la peculiaridad de conectarlo con el delineado inferior y con la water line. Una conexión total, desde el lagrimal hasta la parte más externa de la mirada. Es muy interesante porque con este delineado se consigue ampliar y direccionar la mirada hacia donde queramos, por lo que viene ideal para las personas que tienen la mirada ligeramente caída o la mirada muy ascendente", explica el experto.

Las versiones van desde las más minimalistas en negro hasta las más decoradas con glitter y otra variedad que se conoce como el delineado integrado. "Es lo que conocemos como foxy eyes y consiste en trazar una línea a ras de pestañas e integrarla de manera en la que se vea una progresión total de color. Se consigue el mismo efecto de amplitud pero es ideal para quienes no se sienten cómodos con un eyeliner tan definido", comenta el embajador de Chanel.

Una opción que permite crear aún más drama en la mirada y conseguir la máxima expresión al incorporar un efecto ahumado muy difuminado: "Es el que llevó María Pedraza en Nueva York y se conectaba la parte superior y la inferior con una progesión de sombras en la que se ve el color negro más intenso y un marrón intermedio hasta conseguir fusionar el tono con la piel", concluye Iván.

Elige el tipo de formato del eyeliner y comienza a practicar ya mismo.