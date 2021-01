20 ene 2021

Tenemos los mejores cortes de pelo, colores y trucos de experto para cuidar de la melena a partir de los 40. También algunas de las cremas antiedad más efectivas de la temporada y alguna de las bases de maquillaje antiarrugas que lo disimulan todo. Pero ¿qué hay de los labios? ¿Qué tonos y fórmulas sientan mejor a esta edad?

La respuesta la tiene Amelia Bono y su barra de labios brillante favorita, una opción hidratante que quita 10 años y que queda muy natural en cualquier look de belleza. Habitual del look efecto no makeup, la influencer nos ha mostrado qué labial utiliza a diario, porque aunque se trate de un nude muy sutil, su acabado iridiscente no ha pasado desapercibido entre sus seguidoras.

Video: Tips para lucir unos labios más grandes sin cirugías ni fillers

Japanese Maple de Mac Cosmetics es el modelo que utiliza, y aunque el labial exacto no lo hemos encontrado en la web de la firma beauty, hay infinidad de opciones con la misma textura. Como el Lustre Lipstick en el tono Pretty Please, un rosa palo perlado que voluminiza los labios y los rejuvenece al instante al disimular las pequeñas arruguitas del contorno.

Además tiene una fórmula muy ligera que se desliza fácilmente, una cobertura media y un acabado semi-brillo. Entre sus ingredientes estrella encontramos aceite de ricino, manteca de karité y cera de abeja para hidratar y proteger en profundidad la delicada piel de los labios cada día. Un pintalabios ideal para resaltar la belleza natural de cada rostro e iluminar al máximo. Hazte con este labial brillante por 20 euros y eleva el rendimiento de tu neceser.