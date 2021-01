30 ene 2021

Si hay una pregunta que le repiten a Laura Escanes, además de por su relación con Risto Mejide, es cómo consigue hacerse el eyeliner con esa maestría. Hace unos días, la catalana nos sorprendía con su mítica ‘raya del ojo’ pero, en lugar del negro azabache al que nos tiene acostumbradas, optó por unrosa que nos enamoró.

Conseguir el eyeliner perfecto a la primera es un sueño que muy pocas veces se hace realidad. Con la práctica, los resultados mejoran pero, a veces, la prisa hace que los ojos queden dispares creando un efecto extraño en la armonía de nuestro rostro. Laura Escanes es una verdadera experta y nos desveló su secreto para conseguir el eyeliner perfecto (además de la práctica): el delineador The 24h Pen eyeliner900 de Mina, que sólo cuesta 14,95 euros.

The 24h Pen eyeliner900 de Mina, con un precio de 14,95 euros pinit

Según la web, se trata del eyeliner con la punta más fina y precisa del mercado. Su fórmula es vegana y de acabado mate intenso con 24 hora de duración. El aplicador está elaborado en fieltro con filamentos extrasuaves para que se deslice fácilmente y conseguir así unos trazos más precisos.

Además de su recomendación, Escanes nos ha dado su propio truco: "Me preguntáis mucho que cómo lo hago. No soy maquilladora profesional, pero a base de práctica y de ver cómo me lo hacían he ido cogiendo truquitos (...) Para conseguirlo siempre intenta con el ojo cerrado, hacer la línea recta de abajo primero, luego la de arriba y al final rellenar".

Por algo la catalana es una de las influencers más demandadas en nuestro país. No sólo sabe los trucos para lucir espectacular en cualquier ocasión, sino que, además, cuenta con un equipo de estilistas que hace que sus cambios de look (y se hace muchos) siempre sean acertados. Como ahora, que luce un color de pelo rosa en su melena midi que le quita años.

Laura Escanes forma junto a Risto Mejide una de las parejas más estables y enamoradas del panorama español y, además, ambos siembran el éxito en todos los proyectos que inician por separado. Además, junto a su hija Roma han formado una familia ideal. ¡Qué más se puede pedir!