10 sep 2020

Compartir en google plus

En una charla distendida con el 'youtuber' Luc Loren sobre salud sexual. En ese contexto, Laura Escanes realizó una confesión sobre los gustos de su marido, Risto Mejide, en la cama. Un detalle que puede que, para aquellas (y aquellos) a los que les resulta atractivo el publicista, haya perdido puntos.

La pregunta de Luc era clara, sin margen para la interpretación: "¿Sexo con o sin calcetines?". Y su repuesta, lo era del mismo modo: "Sin calcetines, soy de ir sin calcetines siempre. Pero Risto a veces con". Laura provocó las risas con ese comentario que dejaba al descubierto una intimidad de su marido.

Escanes también habló de la falta de educación sexual que puede haber y de la importancia de tener una higiene íntima adecuada: "La primera vez que tuve una infección pensé que había hecho algo mal. No tenía conocimiento sobre el tema, en el colegio no me educaron en esto".

Laura también hizo alusión a dos secuelas postparto. La primera de ellas, que comprobó cómo se le caía el pelo. La segunda, que durante un tiempo necesitó lubricante para poder mantener relaciones íntimas con Risto (con o sin calcetines).