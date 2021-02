4 feb 2021

No es la primera vez que vemos a Carmen Lomana con una blazer de cuadros. Es una de sus prendas fetiche y con la que siempre acierta. Ella y otra muchas famosas que han hecho de un modelo amarillo de George Rech el más visto de las últimas semanas. Pero es cierto que como defiende Carmen este tipo de chaquetas, pocas lo hacen. Y es que ella es experta en todo lo que al lujo se refiere, hasta nos ha dado el truco perfecto para perfumarnos y que el aroma dure todo el día.

Cuestiones beauty aparte, nuestro último flechazo con su look ha sido este: un estilismo que muchos de sus seguidores han criticado solo por el hecho de no llevar mascarilla. La verdad es que no sabemos si la foto es antigua o se la ha quitado para posar en la instantánea, pero sea como sea, en lo que nos vamos a fijar nosotras es en la prenda comodín, la blazer de cuadros -ideal para cualquier fondo de armario- y en cómo la combina. Y lo mejor es que puedes copiarla en Zara por menos de 40 euros. Carmen nunca decepciona.

La percha hace mucho, pero una blazer de cuadros con una blusa lencera y unos pantalones blancos (que adorna con un cintrón trenzado) nos parece un mix sobresaliente. Ella le añade unos pendientes de perlas irregulares, unas gafas de sol estilo "cat eye" y un bolso de lujo de la firma Céline. Puedes emular el resultado y adaptarlo a los días más frío sustituyendo la lencera por un jersey de cuello de cisne en color crudo e incluso negro. Lo que no admite discusión es la prenda estrella del estilismo, la americana de cuadros. Hemos encontrado una prácticamnete igual en Zara, en este caso con los botones dorados y que además cuesta menos de 50 euros.

Se trata de un modelo masculino, de botonadura cruzada, con botones dorados y bolsillos solapa. Es de corte recto y sienta bien en cualquier figura porque la puedes llevar desabrochada y quedará igual de bonita. Además, es perfecta para cualquier edad y apta para cualquier talla porque está disponible desde la XS hasta la XL. Solo hay un "pero": la talla más pequeña está agotada y no hay lista de espera. La buena noticia es que es de las últimas incorporaciones a la colección de primavera del buque insignia de Inditex así que estamos seguras de que no tardarán en reponer stock.