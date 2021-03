10 mar 2021

Está claro, Amazon se ha convertido en nuestra tienda de belleza de confianza. Si hace unos días os hablábamos de la crema con vitamina C más vendida del gigante americano que es de la misma marca que el sérum con mejores valoraciones, hoy os traemos la máscara de pestañas que más usuarias quieren: la Lash Sensational, de Maybelline New York.

Gracias a su cepillo curvo de silicona, esta máscara consigue un efecto abanico separando y alargando las pestañas dándoles un volumen máximo para una mirada intensa. Las 10 capas de cerdas diferentes de su cepillo aplicador captura todas las pestañas, hasta las más cortas, dándoles un color negro intenso y recubriendo una a una sin dejar grumos. Su precio es de lo más competitivo, sólo 5,44 euros y no sabemos si es por eso, o por las bondades del producto, pero arrasa en Amazon.

Tiene más de 12.000 valoraciones y las que la han probado resaltan su eficacia hasta en las pestañas más cortas: "Me encanta, mis pestañas son inexistentes, rectas y muy cortas y está máscara me hizo milagros. Me la puse a las 10 de la mañana y son las 9 de la noche y me ha aguantado intacta todo el día incluso con clima húmedo". Otras resaltan su facilidad para retirar el producto: "No batallas para retirar el producto, basta con tu agua micelar o lo que uses. En fin no hay nada que envidiarle a las marcas más costosas".

No es la primera vez que te recomendamos máscaras de pestañas, como la que usa Eugenia Silva, pero esta vez apostamos por una low cost y, a juzgar por los comentarios de las que la han probado, eficaz. ¿Te atreves y nos cuentas?