27 feb 2021

Conseguir la máscara de pestañas perfecta no es tarea fácil, de eso no hay duda. Tiene que cumplir tres características súper importantes: alargar, no apelmazar y dar volumen sin dejarte dos abanicos por pestañas (créenos, hemos estado ahí). Conseguir las alas de una mariposa en pocas pasadas es posible si sabes qué tipo de pestaña tienes.

Si no quieres hacer una gran inversión y completar tu neceser en tu próxima visita al supermercado hemos seleccionado las máscaras más efectivas de Mercadona para que por muy poco tengas un maquillaje de 10.

La máscara 'Maxi Volume' de Deliplus es perfecta para dar densidad a las pestañas. No apelmaza y su cepillo pequeño hace que puedas llegar hasta a las pestañas más cortas sin mucho esfuerzo. Con dos capas será suficiente para lucir unas pestañas súper tupidas.

Si tu problemas es que tienes las pestañas largas pero les falta curvatura, esta es la máscara perfecta. 'Precisión & Curvatura' alarga sin dar volumen y curva a la perfección, para unas pestañas ligeras sin sensación de pesadez y sobre todo, muy rizadas. Su cepillo largo pero flexible ayuda a que la aplicación sea muy sencilla.

Si quieres una máscara que alargue, curve y deje un color negro muy intenso, 'Volume 4Dimensiones' lo tiene todo. No deja grumos, alarga y da grosor a las pestañas en una sola pasada gracias a su cepillo grueso y ancho.