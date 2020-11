10 nov 2020

Ahora que las compras de belleza online son más tendencia que nunca, a la crema barata que utilizan los maquilladores de las famosas para que la base no marque las arrugas, al spray reparador para acabar con el pelo seco y dañado y al jabón exfoliante para la cara de ácido salicílico, añadimos otro de los best seller más vendidos de Amazon que arrasa en la sección beauty con más de 20.000 valoraciones.

Hablamos de un alabado sérum facial muy asequible con ingredientes orgánicos procedentes de la agricultura ecológica que promete transformar tu rostro de la noche a la mañana.

Si ya conoces qué sérum según tu edad le conviene más a tu cutis y cuáles son los ingredientes ideales, es el momento de pasar al shopping con opciones eficaces, como el de la firma italiana Florence Organics (12, 99 euros en Amazon) un suero vegano que combate algunos los principales signos del envejecimiento y otras imperfecciones que preocupan a todas las edades.

Apto para todos los tipos de piel (seca, mixta, grasa, sensible, madura...) su fórmula contiene altas dosis concentradas de potentes antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, el ácido hialurónico, el aceite de jojoba y el aloe vera. Un cóctel que penetra profundamente en las capas subcutáneas de la piel para actuar sobre el acné y el exceso de sebo, las cicatrices y las manchas, las rojeces más comunes como las de la nariz, la barbilla y la frente, y las arrugas más frecuentes de la cara como las del surco nasogeniano, las patas de gallo, las de la frente o las del entrecejo.

Aplícala mañana y noche después de la limpieza y antes de la crema hidratante, y el rostro se verá más liso, iluminado y con un efecto lifting irresistible. Y lo mejor de todo es que también protege a la dermis de los radicales libres de la polución y otros agentes externos como la luz azul.





¿Qué dicen quienes ya lo han probado? Los usuarios le dan 4,3 de 5 estrellas y entre las valoraciones destacan su efectividad para acabar con los problemas de la piel más persistentes, su relación calidad-precio y su textura suave de rápida absorción que no resulta pegajosa.

"La piel queda suave, jugosa y flexible. Tengo líneas de expresión muy pequeñas y finas. Casi no se notan. Pero mi problema eran las rojeces. De una semana a otra, he visto una gran disminución de tono" "Tengo una mancha enorme por exposición al sol en la frente y se ha disminuído notablemente. También se nota el "efecto liffting" puesto que peco de tener "cara de boxer", y ahora tengo la cara más tonificada y jovial" "Se absorbe muy rapido, no es aceitoso, yo tengo la piel fina y seca y me encanta como me la deja. Acabo de terminar el frasco, me ha durado unos 3 meses aplicandome el serum dos veces al dia", comentan en Amazon. ¡Hora de probarlo!