3 abr 2021

De su perfume oriental favorito (que compartía con su madre) a la crema que lleva años utilizando para tener la piel lisa e hidratada, los productos de belleza favoritos de la reina Isabel II hace tiempo que ya no son ningún misterio para nosotras (guiño, guiño). Sabemos que no puede vivir sin la Eight Hour Cream de Elizabeth Arden (¿Y quién puede? ¡Es magia!) y que sus labiales, sobre todo el tono rosa que más le caracteriza, son también de la misma firma. Una de sus predilectas desde hace muchísimos años y que es colaboradora oficial de la casa real, por lo que estamos seguras de que antaño, Meghan Markle también usaba algún que otro producto.

Sin embargo, aunque supiéramos muchos de los truquitos beauty de la reina, faltaba uno que nos mantenía en vilo día sí y día también: su fondo de maquillaje. Pues bien, después de investigar y volver a investigar, hemos dado con él. Se dice, se cuenta, se rumorea que la reina no lleva fondo de maquillaje, sino unos polvos (que tienen, casi, el mismo efecto) compactos de acabado aterciopelado para un efecto buena cara al instante y sin enmascarar. Lo cierto es que lleva usándolos años y si es así, por algo será...

La reina Isabel luciendo uno de sus colores predilectos, sobre todo en los labios, el fucsia. Getty. pinit

Son de una marca que adoramos sobre todas las cosas, Clarins, otra de las firmas francesas predilectas de la royal cuando se trata del cuidado de su piel. Aunque la reina huya de las cremas con color (esta con textura lechosa está arrasando), no hay que olvidar que los polvos compactos son una opción muy buena para maquillar el rostro sin disfrazar. Los favoritos de la queen por excelencia son Ever Matte, disponibles en cinco tonos diferentes. Se trata de un polvo súper ligero y sedoso que cubre la piel dejando un acabado muy natural, casi transparente, debido a su textura ultrafina.

Su fórmula combina los beneficios de las plantas y la pureza de los minerales para matificar instantáneamente la tez, controlar el brillo y apretar los poros. ¿Lo mejor de todo? Que la hemos encontrado con descuento en Primor y no podemos estar más felices, porque un toque de polvos, un poco de rubor y por supuesto, una buena barra de labios... ¡y listas para la aventura! Tal y como hace la reina Isabel. De 41,20 euros ahora cuestan 20,13 euros.

