14 ago 2020

No tenemos la más mínima duda: si la reina Isabel II tiene todos estos cosméticos entre sus favoritos es proque funcionan. Ha pasado la prueba más exigente a la que se puede enfrentar un producto de belleza, que es la del tiempo. La Reina lleva décadas usando las mismas marcas cuando se trata de sus cremas de cabecera, su laca de uñas o su lápiz de labios. Recordemos: como Meghan Markle, la monarca británica se maquilla ella misma, con lo que sabe de primera mano lo que le funciona o lo que no. Solo pide una maquilladora una vez al año, con ocasión de su aparición en televisión para felicitar las Navidades al país. Para el resto de apariciones oficiales, se encarga ella misma de su look. Fantástica.

Uno de los productos que no sale de la lista oficial de proveedores de la Casa Windsor es la laca de uñas de Essie, indestructible en las manicuras de la reina Isabel II desde 1989. Fue la peluquera de la monarca inglesa la que solicitó a la marca el tono Ballet Slippers que, desde aquel momento, se convirtió en el favorito de la Reina. Rara vez utiliza otro.

Seguimos con las uñas, porque es uno de los lugares de interés cosmético para la Reina que no admite novedades. Además de la laca de color nude de Essie, Isabel II no hace excepciones con la crema de manos y uñas de Clarins, capaz de hidratar tanto al piel como de reforzar las uñas. Según fuentes de palacio, hay orden de que no falte jamás en Buckingham Palace.

Por último, tenemos que hablar de la especial relación de Isabel II con una marca estadounidense: Elizabeth Arden. La Reina ha encontrado en este clásico de la cosmética anglosajona su crema hidratante de cabecera: la Eight Hour Cream. Tiene la particularidad de un efecto duradero de su fórmula, algo que también caracteriza a sus resistentes lápices de labios. La regente británica siempre utiliza los rojos clásicos o colores rosados, porque permanecen intactos durante los largos actos oficiales que debe presidir. En la marca apuntan, además, un truco con ambos productos: si después del labial rojo aplicas un poco de la Eight Hour Cream, no se moverá durante horas.