20 sep 2018

El look que lució anoche la Reina Letizia durante la inauguración de la nueva temporada de ópera en el Teatro Real de Madrid es uno de los mejores que ha llevado en los últimos tiempos. No solo su ropa (un espectacular mono de Pedro del Hierro) le sentaba fenomenal, sino que su maquillaje y peinado también era de lo más favorecedores. Los polvos bronceadores e iluminador –que no dudó en aplicar también en clavículas, hombros y brazos– y los ojos ahumados combinaban a la perfección con su moño, de estilo del recogido que llevó Meghan Markle en su boda y que no ha dudado en repetir en ocasiones posteriores.

Megahn Markle, en una de sus últimas apariciones públicas, donde llevaba un moño muy parecido al de la Reina.

“Estos moños aportan la formalidad y elegancia del recogido, y, a la vez, tienen el toque de suavidad, de aire más casual, que le dan algunos mechones sueltos”, asegura Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez y qua ya ha bautizado al moño de Letizia como Flower Messy Bun, por el aspecto de flor del moño.

Así era el recogido de Doña Letizia visto desde detrás. Un moño algo menos rígido de los que suele llevar.

Parece que atrás quedaron los moños más clásicos y rígidos que solía elegir la Reina; así como su maquillaje, que ahora es más fresco y moderno. ¿Será que Doña Letizia ha decidido empezar el nuevo curso con una imagen actualizada, mucho más relajada y juvenil?

